Xabi Alonso tiene harto al vestuario, cuatro lo quieren fuera, dos no le hablan y el resto no aguantará mucho

Xabi Alonso está empezando a perder muchos apoyos en el vestuario del Real Madrid. El juego del conjunto blanco está siendo pésimo y no se percibe una mejora respecto a la temporada pasada, con Carlo Ancelotti en el banquillo, por lo que las dudas están sobrevolando el Santiago Bernabéu acerca de la figura del tolosarra. Y ahí, hay varios jugadores que lo tienen en el punto de mira.

El vasco ya no está bien visto por gran parte del vestuario del Madrid y, de hecho, algunos futbolistas están hartos y han llegado a asegurar que lo quieren directamente fuera y que plantean hablar con Florentino Pérez. Otros tampoco le hablan y hay un sector que no se ha pronunciado, pero que tampoco aguantará mucho si la situación no cambia de manera inmediata en las próximas semanas.

A Alonso le ha traicionado su propio discurso, teniendo en cuenta que llegó al Madrid con mucha exigencia y con las ideas claras, pero ha estado lejos de poder llevarlas a cabo, también por el poco caso que le han hecho algunos futbolistas. El tolosarra está perdiendo poco a poco el vestuario, ya que algunos jugadores creen que aún no tiene el nivel suficiente para entrenar al Madrid.

Varios piensan que es demasiado pesado a la hora de poner vídeos sobre partidos anteriores o que sus peticiones de disciplina están siendo demasiado duras, teniendo en cuenta que anteriormente, sin él en el banquillo, no las había y el equipo funcionaba perfectamente. Por eso, su llegada al conjunto blanco se ha visto como algo bastante negativo para los intereses de la plantilla.

Por lo tanto, está por ver cómo irá avanzando esta situación, pero gran parte del vestuario está empezando a hartarse de manera muy seria con Xabi Alonso, lo que es uno de los peores presagios posibles para un técnico. Y sabiendo que a Florentino Pérez no le tiembla la mano, se podrían tomar decisiones drásticas en el futuro si no se mejora.