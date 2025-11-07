Xabi Alonso mintió al presidente del Real Madrid

Xabi Alonso llegó al banquillo del Real Madrid con muchas promesas y con mucha ilusión, teniendo en cuenta que se empezaba una nueva etapa con el tolosarra. Aun así, y después de los primeros meses de temporada, se ha demostrado que el entrenador mintió a Florentino Pérez, ya que no ha sabido recuperar a un jugador que le prometió el presidente como prometió.

Es el caso de Endrick, uno de los delanteros del conjunto blanco que, salvo sorpresa mayúscula, abandonará el Madrid en el próximo mercado de invierno, en el mes de enero. El brasileño, como ya le pasó con Carlo Ancelotti, no cuenta para Alonso y deberá marcharse de la disciplina del club madrileño para poder tener minutos en otro equipo, ya que en el Santiago Bernabéu no los tendrá.

Xabi Alonso mintió a Florentino Pérez con la situación de Endrick

Sin embargo, y en las conversaciones que tuvo el técnico con el máximo mandatario blanco en el momento de su llegada, Alonso le aseguró que recuperaría al futbolista, una petición expresa de Florentino, ya que es uno de los niños mimados, pero la situación ha sido totalmente la contraria, con el ariete siendo incapaz de debutar hasta bien entrada la temporada, sumando solo 11 minutos.

Endrick ya no entró bien por su lesión que le impidió jugar el Mundial de Clubes y el vasco prefirió otra opción como Gonzalo García. A partir de ahí, su ostracismo no ha hecho más que acentuarse y no fue hasta hace poco cuando pudo ponerse la camiseta blanca en un partido de este curso, lo que dejó evidente que Alonso no cuenta con él y que deberá marcharse de la institución.

El brasileño no cuenta para el tolosarra y se marchará en enero

Lo más probable es que el brasileño acabe en Francia, ya que el Olympique de Lyon se ha propuesto como uno de los principales candidatos a hacerse con sus servicios. De hecho, las negociaciones para una cesión del jugador ya han empezado entre ambos clubes y la salida del delantero podría ser uno de los primeros movimientos del mes de enero.