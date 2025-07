Xabi Alonso cree que los problemas personales fuera del Real Madrid le han pasado factura y lo quiere echar

Después del Mundial de Clubes, Xabi Alonso ya tiene claro con qué jugadores cuenta y cuáles serían los descartados de cara a la próxima temporada. El entrenador del Real Madrid ya ha comunicado a Florentino Pérez y a la dirección deportiva los futbolistas que tendrán que marcharse durante este verano y uno de ellos es una de las estrellas que ha tenido el conjunto blanco en los últimos años.

Se trata de Rodrygo, uno de los delanteros que más críticas ha recibido en estos últimos meses por su pésimo rendimiento. De hecho, el tolosarra cree que los problemas personales que ha tenido fuera del Madrid le han pasado factura y, por eso, lo quiere echar, ya que no cuenta con él y no le dará minutos de calidad durante el curso porque no entra dentro de sus planes.

Xabi Alonso quiere echar a Rodrygo por sus problemas fuera del Madrid

El brasileño se ha puesto en el mercado de la peor manera posible, con varios intermediarios que están ofreciendo al jugador a varios equipos de la Premier League, pero de momento, sin éxito. Más que nada, porque aunque estos conjuntos ingleses sí que están interesados en él, las altas exigencias salariales que tendría el extremo y el precio que está pidiendo el Madrid por su salida están dificultando todo.

Además, la gestión que está haciendo Rodrygo de su futuro es muy pobre, con una gestión amateur y sin un asesoramiento adecuado. Por otra parte, su nivel en los últimos meses lo ha empequeñecido, ya que no ha marcado las diferencias ni en el Madrid ni en la selección, a pesar de que ahora el nuevo seleccionador de Brasil es Carlo Ancelotti y, ahí, debería de tener una plaza fija en el equipo.

El brasileño no está pasando por un buen momento

Por otra parte, su imagen en su país también se ha visto deteriorada, teniendo en cuenta que ha tenido gemelos en una relación esporádica y ha entablado un feo litigio judicial por el pago de pensión alimentaria, un caso que lo ha puesto en el punto de mira en Brasil y en el cual ha recibido muchas críticas. Rodrygo no está pasando por un buen momento, tanto personal como futbolísticamente, y su futuro está en entredicho.