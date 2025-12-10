Xabi Alonso toma una decisión con Vinicius y desata el caos en el Real Madrid

El Real Madrid vive días convulsos. A pocas horas de un duelo decisivo de Champions frente al Manchester City, la atención ya no está en el balón, sino en el terremoto que sacude al vestuario. Lo que parecía una simple diferencia de criterios entre Xabi Alonso y Vinícius ha crecido hasta convertirse en un conflicto abierto que amenaza con cambiar el rumbo de la temporada.

El técnico habría trasladado a la directiva un mensaje contundente: necesita que el club tome una decisión con el extremo brasileño, porque la situación, según su entorno, es insostenible. No se trata solo de rendimiento deportivo, sino de convivencia. Entre entrenador y jugador se ha roto una sintonía que nunca llegó a consolidarse.

Las discrepancias tácticas, las tensiones en los entrenamientos y la sensación de imposición institucional habrían llevado a Xabi Alonso al límite. El técnico cree que su autoridad se ha visto erosionada y que mantener a Vinícius en el once por obligación afecta a la dinámica del grupo. Parte del vestuario, además, ha mostrado su desacuerdo con el entrenador, complicando todavía más el panorama. En plena cuenta atrás para jugarse la vida en Europa, el Madrid parece dividido en dos bandos.

🚨 JUST IN: Xabi Alonso has lost his power inside the dressing room. Now it's more at the mercy of the players than the coach.



Everything fell apart on the day of the Clásico when Vinicius publicly exploded after being substituted. That reaction marked a turning point. The club… pic.twitter.com/fNkpy1vtKq — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 8, 2025

Un futuro en el aire y una decisión que marca el camino

Mientras tanto, Vinícius tampoco se siente cómodo. Su renovación, prevista desde hace meses, está completamente paralizada. El salario que exige es muy elevado, pero fuentes cercanas apuntan a que ese no es el principal problema. Lo que realmente frena el acuerdo es la falta de conexión con Xabi Alonso. El jugador no ve viable su futuro en un proyecto liderado por el técnico, y esa postura añade más gasolina al incendio interno.

En este clima delicado, ha salido a la luz que Xabi Alonso mantiene conversaciones frecuentes con Pep Guardiola. El entrenador del Manchester City no solo será su rival esta noche, sino también un confidente en esta tormenta. Este detalle ha encendido aún más las alarmas en el club blanco, que ahora se encuentra ante una decisión sin precedentes: respaldar a su entrenador o proteger a una de sus mayores estrellas.

Lo que ocurra sobre el césped será determinante. Si el Madrid no supera al City, la salida de Xabi Alonso parece inevitable. Si logra la victoria, la presión recaerá sobre Vinícius y sobre una directiva obligada a actuar con rapidez. El partido de Champions ya no es solo un desafío deportivo. Es el capítulo clave de una historia que definirá el futuro inmediato del Real Madrid.