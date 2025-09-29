Dean Huijsen fue uno de los grandes señalados en la goleada que recibió el Real Madrid en el derbi contra el Atlético de Madrid. El central estuvo lejos del nivel esperado, el que lo ha caracterizado desde su llegada al conjunto blanco este verano, y recibió muchas críticas por su fragilidad defensiva, lo que acabó dejando sensaciones muy negativas para la zaga de la entidad madrileña.

Por eso, y tras el partido, Xabi Alonso tuvo una fuerte discusión con Huijsen, ya que el tolosarra le recriminó muchos aspectos del juego. El técnico fue muy claro con el central y le recordó que tiene que ser más contundente en defensa, ya que el hecho de que no lo fuera permitió que los atacantes del rival, en este caso del Atleti, remataran todos los balones posibles que llegaron al área.

Xabi Alonso tuvo una bronca con Huijsen acerca de su nivel

El entrenador le pidió más intensidad y agresividad, uno de los aspectos con los que más se critica a Huijsen, ya que a veces lo ven un poco desconectado o que no se esfuerza lo suficiente en las acciones de peligro. Por eso, Alonso le reprochó que no tuviera concentración en los momentos clave, algo que deberá ir cogiendo con el tiempo, ya que aún tiene que madurar en muchos aspectos.

Aunque el mensaje y la bronca del vasco fueron duros, se sigue confiando mucho en Huijsen y, a día de hoy, ya se ha convertido en el líder de la defensa del Madrid en tan solo unos meses. Aun así, Alonso quiere que siga mejorando para convertirse en uno de los mejores centrales del mundo, pero el camino es largo y cree que dejándole las cosas claras será importante para que mejore.

El tolosarra le dejó las cosas claras al central del Madrid

Además, el margen de error en un club como el Madrid es mínimo y prácticamente todo se tiene que hacer a la perfección, aunque sea joven y se le permitan ciertos aspectos del juego que, con el paso del tiempo, irá mejorando. El internacional español es una de las ilusiones más grandes que hay en la entidad madrileña, pero también se le deben dejar las cosas claras.