Xabi Alonso va de cara, charla en su despacho, tiene una última oportunidad, o cambia o saldrá del Real Madrid

Xabi Alonso es un entrenador con las ideas claras y, por eso, ha mantenido una charla en su despacho con uno de los jugadores del Real Madrid que, en teoría, no cuenta para el tolosarra. Aun así, el técnico, en esta reunión, habría ido de cara y le habría dado una última oportunidad: o cambia su vida y su actitud en los entrenamientos o tendrá que salir del conjunto blanco.

Al ver que no lo ha podido echar del Madrid durante el mercado de fichajes veraniego, el entrenador ha preferido darle una última opción para que demuestre que puede tener un sitio en la plantilla. Se trata de Endrick, uno de los delanteros que, en un principio, tendría que haber abandonado la entidad madrileña en estos meses, pero no ha sido posible ante la negativa del brasileño.

Xabi Alonso le ha dado una última oportunidad a Endrick

Ahora, el joven ariete intentará demostrarle a Alonso que puede ser importante en el conjunto blanco, a pesar de que tendrá muy complicado tener minutos. Delante de él tendrá a Kylian Mbappé, una pieza fija en las alineaciones, además de Gonzalo García, el canterano que le ha pasado por delante en estos últimos meses por su gran rendimiento en el Mundial de Clubes.

Además, Endrick se encuentra lesionado a día de hoy, y aunque es posible que vuelva en las próximas semanas, está por ver cuál será el estado físico del brasileño y si tendrá alguna oportunidad de demostrar algo bajo las órdenes del técnico. Si no fuese el caso, tanto el vasco como la dirección deportiva le han dejado claro que tendría que marcharse en el mercado de invierno.

Si no cumple, el brasileño podría marcharse del Madrid en enero

Y ahí, tendría varios pretendientes. Uno de ellos podría ser la Real Sociedad, que ya estuvo a punto de hacerse con la cesión de Endrick este verano, pero la operación se cayó por la recaída del jugador en su lesión. Por otra parte, el Valencia también estaría interesado en reforzar su delantera y tendría el nombre del brasileño en su lista de fichajes para el mes de enero.