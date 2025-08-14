Xabi Alonso y Florentino Pérez eligen al sustituto de Rodrygo en el Real Madrid

La salida de Rodrygo Goes del Real Madrid sigue siendo una de las carpetas más calientes que tiene la dirección deportiva encima de la mesa. El club quiere venderlo, pero de momento, los equipos más interesados en él no están dispuestos a pagar los 90 millones de euros que está pidiendo la entidad madrileña para abrirle la puerta de salida. Aun así, ya se están produciendo movimientos por si acaba pasando.

En ese sentido, tanto Xabi Alonso como Florentino Pérez ya habrían elegido al sustituto del brasileño si este acaba saliendo del Madrid en las últimas semanas del mercado de fichajes veraniego. Se trata de Rodrigo Mora, un joven talento de 18 años que juega en el Oporto y que está maravillando en el fútbol portugués. El joven delantero sigue sonando como un posible refuerzo de los blancos desde hace tiempo.

El Madrid quiere a Rodrigo Mora para sustituir a Rodrygo

Mora tiene uno de los perfiles más prometedores de todo el panorama europeo y, como no podía ser de otra manera, equipos de la Premier League se han movido para intentar hacerse con sus servicios. De hecho, durante el Mundial de Clubes de la FIFA disputado en Estados Unidos, ya hubo movimientos con sus representantes y se habló de una oferta del Madrid por él.

Sin embargo, los últimos reportes que llegan de Portugal aseguran que el Oporto ya habría rechazado cerca de 80 millones de euros por parte de algún club inglés durante el mes de enero, aunque estarían más abiertos a venderlo durante este verano si llegase una oferta similar. El Madrid, en el caso de que pudieran vender a Rodrygo por un mínimo de 90, tendrían dinero para invertir.

El portugués es uno de los jóvenes más prometedores de Europa

Si finalmente el brasileño se marcha, es posible que el conjunto blanco active la maquinaria e intente realizar un fichaje más en la delantera. De momento, no se prevé más fichajes en esa zona, pero también dependerá de las salidas. Rodrigo Mora es uno de los jugadores más talentosos del fútbol europeo y podría convertirse en la nueva joya del Santiago Bernabéu en los próximos años.