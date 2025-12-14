Xabi Alonso ya lo sabe: el futbolista jugará con molestias físicas contra el Alavés

El Real Madrid se enfrenta esta noche a uno de esos partidos que no admiten medias tintas. El margen de error ha desaparecido y el equipo dirigido por Xabi Alonso es plenamente consciente de que una victoria ante el Alavés es imprescindible para evitar complicaciones mayores. No se trata solo de sumar tres puntos, sino de sostener la estabilidad del proyecto en un momento especialmente delicado. El calendario aprieta, la presión aumenta y las circunstancias no son las mejores.

Un duelo decisivo marcado por las ausencias

El encuentro llega en un contexto complejo para el conjunto blanco. Las lesiones han golpeado con fuerza a la plantilla y han obligado al cuerpo técnico a reajustar planes casi cada semana. A estas bajas se suman varios futbolistas que arrastran molestias físicas, pero que han decidido seguir compitiendo para no debilitar aún más al equipo. Xabi Alonso lo sabe y lo gestiona con cautela, aunque el escenario le obliga a tomar decisiones difíciles.

El mensaje dentro del vestuario es claro: no hay espacio para relajarse. El partido contra el Alavés puede marcar un punto de inflexión, para bien o para mal. Una derrota no solo tendría consecuencias en la tabla, sino también en la confianza colectiva. Por eso, pese a la falta de efectivos y al desgaste acumulado, el Madrid saldrá con la máxima intensidad. El técnico confía en el compromiso de sus jugadores y en su capacidad para competir incluso en condiciones adversas.

🚨 BREAKING: Fede Valverde has been playing with SIGNIFICANT physical pain for 3 weeks, and he’ll do it again tomorrow.



He knows this is a hard moment for his teammates and Xabi Alonso. @SQuirante pic.twitter.com/T4V4zDAm4o — Madrid Zone (@theMadridZone) December 13, 2025

Valverde, esfuerzo silencioso en un momento crítico

En medio de este panorama, el caso de Fede Valverde refleja mejor que ningún otro la situación del equipo. Según ha informado Sergio Quirante, el centrocampista uruguayo lleva tres semanas jugando con un dolor físico significativo. No es una molestia puntual ni algo fácil de ocultar. Es una situación que limita, que desgasta y que exige un esfuerzo mental añadido. Aun así, Valverde volverá a estar disponible y volverá a asumir su papel dentro del campo.

El jugador es consciente de que el equipo atraviesa un momento difícil y ha decidido priorizar el colectivo. Xabi Alonso conoce perfectamente su estado físico, pero también valora su liderazgo, su energía y la influencia que tiene en el juego y en el ánimo de sus compañeros. No es una decisión tomada a la ligera, sino una muestra del compromiso que existe dentro del vestuario.