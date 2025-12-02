Zidane, dispuesto a renunciar a Francia por el Real Madrid

Xabi Alonso está en la cuerda floja y su cargo como entrenador del Real Madrid podría peligrar en los próximos días. De hecho, el tolosarra podría ser destituido si los blancos pierden en Bilbao el próximo miércoles, contra el Athletic Club, por lo que Florentino Pérez ya estaría mirando posibles alternativas para sustituir al actual entrenador. Y ahí, vuelve a sonar Zinedine Zidane.

El francés podría volver al Madrid para una tercera etapa y estaría dispuesto a renunciar a su sueño, que es entrenar a la selección francesa, para volver a recuperar la ilusión del madridismo en la entidad madrileña. Si el presidente le llama, Zidane no dudará en cogerle la llamada y dar el sí definitivo a un retorno al Santiago Bernabéu para darle la vuelta a esta crisis de resultados.

Eso sí, de momento, el técnico solo querría firmar para un año, es decir, hasta el final de la presente temporada, y después de todo el curso, ya se hablaría del futuro. Su sueño seguirá siendo la selección de Francia y espera cumplirlo algún día, mientras que los dirigentes del combinado nacional también tienen su nombre apuntado en rojo una vez Didier Deschamps abandone el cargo.

De hecho, la intención de Zidane era sustituir a Deschamps después del Mundial del año que viene, ya que el entrenador comunicó que abandonaría el banquillo de la selección después de la cita mundialista. Por eso, que el francés pudiera volver al Madrid para salvar la temporada y, después, coger las riendas de la selección, sería algo ideal para él, pero todo podría cambiar.

Si tanto Florentino como el vestuario le pide al entrenador continuar dirigiendo al equipo unos cuantos años más, Zidane estaría dispuesto a renunciar a Francia, al menos para los próximos años, para seguir en el Madrid, ya que es el club de su vida y donde más feliz ha sido, especialmente en el banquillo, en las dos etapas que ya ha vivido como técnico del conjunto blanco.