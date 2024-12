Zidane pide 4 salidas innegociables para sustituir a Ancelotti en el Real Madrid

Carlo Ancelotti no seguirá en el banquillo del Real Madrid la temporada que viene. El irregular inicio de curso del conjunto blanco no ha hecho más que confirmar las sospechas que tenía Florentino Pérez de que el proyecto del entrenador italiano está ya caducado. Y favorito del presidente blanco para coger el relevo de Ancelotti no es otro que Zinedine Zidane, que ya ha demostrado en 2 ocasiones ser capaz de lograr grandes cosas desde el banquillo del Santiago Bernabéu.

El entrenador francés, que estuvo tiempo sin escuchar ofertas a la espera de ser el elegido para ser el sustituto de Didier Deschamps en el banquillo de la selección de Francia, se ha quedado sin sueño, por lo que estaría interesado en volver al Real Madrid, siempre y cuando Florentino acepte los cambios que tiene en mente en la plantilla.

Lucas Vázquez y Dani Ceballos, en la rampa de salida

Más allá de los fichajes que Zidane considera indispensables, en la lista de peticiones del entrenador hay 4 nombres que deberían cambiar de aires, ya que considera que, o no tienen nivel para seguir en el Real Madrid, o que sería más conveniente para el proyecto que se fueran del equipo. En el primer grupo destaca el nombre de Lucas Vázquez, que una vez se ha visto como el lateral derecho titular por la lesión de Dani Carvajal, ha demostrado que está muy lejos de tener el nivel para ser importante en un equipo como el Real Madrid. Zidane lo sabe y prefiere que el gallego se vaya.

Por otro lado, Zidane no quiere que continue en el equipo Dani Ceballos, un jugador propenso a las lesiones y a generar mal ambiente cuando no juega. Para el francés, el andaluz solo serviría para ser suplente, para entrar en las rotaciones, por lo que sería más conveniente que se fuera del equipo este verano.

Tchouaméni y Vinícius, las sorpresas de Zidane

Y los nombres más sorprendentes en la lista de Zidane son Tchouaméni y Vinícius Júnior. El primero, por su falta de calidad con el balón en los pies, lo que complica la salida desde atrás del equipo. Zidane quiere un mediocentro de calidad, al estilo Kroos o Casemiro, por lo que Tchouaméni no entra en sus planes.

Vinícius, por su parte, nunca fue del agrado de Zidane, a lo que se añade que el entrenador quiere explotar la calidad de Mbappé, que necesita ser el extremo izquierdo para dar lo mejor de sí. El dinero de Vinícius serviría para fichar un delantero centro de primer nivel, con Haaland como principal candidato.