Zidane pide tiempo a Florentino Pérez porque tiene una oferta mejor

El Real Madrid está viviendo unos días complicados después de la humillación sufrida por el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España (2-5). Además de poner a algunos jugadores en la calle por su bajo rendimiento, Florentino Pérez también actuará en el banquillo y Carlo Ancelotti no seguirá siendo el entrenador blanco a partir de la próxima temporada. Por eso, ya está buscando un sustituto.

En la hoja de ruta del presidente hay dos nombres que sobresalen por encima de los otros: Xabi Alonso y Zinedine Zidane. El francés podría ser el gran candidato para sustituir al italiano porque ya ha estado en el Madrid, por lo que esta sería su tercera etapa en el club madrileño. Zidane siempre se ha ganado al vestuario con su buen hacer y su estilo de juego, por lo que Florentino estaría más satisfecho con su vuelta.

Zidane le pide tiempo a Florentino

Aun así, el exentrenador le habría pedido tiempo al máximo mandatario blanco, ya que tiene una oferta mejor sobre la mesa y está esperando los acontecimientos. Didier Deschamps, actual seleccionador de Francia, dejará la selección francesa después del próximo Mundial de Estados Unidos del año que viene y, desde ese entonces, los dirigentes franceses buscarán técnico.

La ilusión de Zidane siempre ha sido la de entrenar a Francia, por lo que el francés preferiría ser el seleccionador del conjunto francés antes que volver al Madrid por una tercera etapa, y así se lo habría comunicado a Florentino Pérez. Eso no quita, y también ha avisado al presidente, que no pueda volver al conjunto blanco más tarde si la opción con la selección francesa no acaba cuajando.

Xabi Alonso, la otra gran opción

Por lo tanto, y con Zidane prácticamente descartando su vuelta al Madrid si acaba siendo el nuevo seleccionador francés, la otra gran opción que tiene Florentino sobre la mesa es Xabi Alonso. El técnico del Bayer Leverkusen es la otra gran alternativa que tiene la dirección deportiva y los primeros contactos para conocer las pretensiones económicas del vasco y su hoja de ruta con la actual plantilla ya se han realizado.