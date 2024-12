Zidane revolucionará el Real Madrid con 4 salidas y 3 llegadas innegociables

Carlo Ancelotti no continuará en el Real Madrid la próxima temporada. El inicio irregular de la temporada del equipo banco ha convencido a Florentino Pérez a dar el paso, a buscar un sustituto para Ancelotti, al considerar que su proyecto está totalmente agotado. Y el principal candidato de Florentino para reemplazar al italiano es Zinedine Zidane, quien ya ha demostrado en dos ocasiones su capacidad para lograr grandes éxitos. Zidane es una leyenda y conoce al club, por lo que su entrada al equipo sería mucho más sencilla.

El entrenador francés, que no escuchaba ofertas mientras esperaba ser elegido para suceder a Deschamps en la selección de Francia, ha visto frustrado su sueño, por lo que estaría dispuesto a regresar al Real Madrid. El entrenador, eso sí, tiene un seguido de peticiones que se deberán cumplir para que termine dando el paso.

Los 4 jugadores prescindibles para Zidane

Más allá de los fichajes imprescindibles para Zidane, el entrenador tiene en mente la salida de 4 jugadores, a quienes considera que no tienen el nivel adecuado para continuar en el equipo. Uno de los nombres más destacados es el de Dani Ceballos, ya que el andaluz es propenso a las lesiones y genera mal ambiente cuando no juega. Para el técnico francés, Ceballos solo tendría un papel de suplente y en las rotaciones, por lo que lo ideal sería que se vaya. Por otro lado, Zidane no desea que Lucas Vázquez se vaya, ya que el gallego ya no tiene la potencia física para aguantar en el lateral derecho del Real Madrid. Esta temporada, en la que es titular por la grave lesión de Carvajal, está demostrando todas sus carencias.

A estas dos bajas más o menos lógicas, Zidane también añade pimienta, ya que considera que hay dos futbolistas titulares que, si depende de él, podrían salir para dejar una buena suma de millones de euros en la caja. El primero es Tchouaméni, que no convence por su falta de calidad con el balón, lo que dificulta la salida de balón del equipo. El segundo, más polémico, es Vinícius, un jugador que nunca gustó a Zidane y que está dificultando la adaptación de Mbappé.

Los 3 fichajes que pide Zidane

Por otro lado, Zidane considera que el Real Madrid debe fichar a un mínimo de 3 jugadores, para potenciar las posiciones que más carencias. La primera es el centro del campo, para la que el francés quería a Wirtz. El problema es que el centrocampista alemán ha anunciado que se queda en el Bayer Leverkusen, por lo que Zidane ha cambiado de cromo y ahora pretende a Joshua Kimmich.

En segundo lugar, Zidane quiere a Alphonso Davies, un futbolista espectacular que le daría muchas alternativas, con el añadido de que el canadiense termina contrato. La guinda sería el delantero centro, ya que la salida de Vinícius trasladaría a Mbappé a la banda izquierda. Zidane estaría encantado con Erling Haaland, el objetivo de Florentino Pérez, aunque tampoco le diría que no a Viktor Gyökeres, del Sporting de Lisboa y nueva sensación del fútbol europeo.