Zidane tiene más apoyos en el vestuario que Klopp para ser el relevo de Xabi Alonso

Xabi Alonso tiene pie y medio fuera del Real Madrid después de los últimos resultados del equipo. Una derrota en el próximo partido, que será el miércoles contra el Manchester City de Pep Guardiola, podría precipitar su destitución como técnico del conjunto blanco. Y ahí, entrarían dos nombres importantes para ser su relevo en el banquillo: Zinedine Zidane y Jürgen Klopp.

A pesar de que el sueño de Florentino Pérez sería el fichaje del alemán, a quien lleva persiguiendo mucho tiempo para que tome las riendas del banquillo del Santiago Bernabéu, la realidad es que el francés sería el que tendría más apoyos dentro del vestuario para ser el sustituto de Alonso. Zidane está muy bien visto por gran parte de la plantilla y creen que su llegada podría ser ideal.

Zidane tiene más apoyos dentro del vestuario que Klopp para sustituir a Alonso

Los pesos pesados piensan que es el entrenador perfecto para reconducir la trágica situación que está viviendo el Madrid con esta crisis de resultados. Más allá de lo que pueda hacer desde la banda, con sus decisiones y sus indicaciones, lo más importante es que pueda volver a unir al equipo dentro del vestuario, algo que el francés ya ha hecho en sus dos últimas etapas en el club.

Aunque lleva mucho tiempo alejado de los banquillos, el propio Zidane aseguró hace poco que estaba a nada de volver, a pesar de que nadie sabe aún cuál será su nuevo destino. En el caso de que Florentino lo llamara, está por ver si el técnico decidiría regresar al Santiago Bernabéu, ya que el francés tiene un sueño, que es el de poder entrenar a su selección algún día.

El francés es el favorito de los jugadores y el alemán el sueño de Florentino

Si finalmente Zidane decidiera no volver al conjunto blanco, Klopp sería el gran favorito del presidente, pero también está en duda su posible llegada, teniendo en cuenta que, a día de hoy, el alemán está retirado de los banquillos y no ha dado señales de querer volver a dirigir a un equipo en el corto plazo.