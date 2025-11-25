Zidane tiene más apoyos en el vestuario que Klopp para ser el sustituto de Xabi Alonso

La continuidad de Xabi Alonso en el Real Madrid ya no es del todo segura, teniendo en cuenta que el tolosarra está siendo muy criticado y cuestionado por el pobre juego del equipo y, además, por haber perdido gran parte del vestuario. Por eso, ya están saliendo a la luz algunos posibles sustitutos, y aunque el elegido podría ser Jürgen Klopp, Zinedine Zidane también ha salido a la palestra.

De hecho, el nombre del francés sería el que tendría más apoyos dentro del vestuario para ser el sustituto de Alonso, incluso más que el del alemán. Zidane está muy bien visto por gran parte de la plantilla y creen que su llegada podría ser ideal para reconducir la situación, ya que más allá de lo que pueda hacer sobre el campo, lo más importante es que pueda volver a unir al equipo.

Zidane sería el favorito del vestuario del Madrid para relevar a Xabi Alonso

Aunque lleva mucho tiempo alejado de los banquillos, el propio Zidane aseguró hace poco que estaba a nada de volver, a pesar de que nadie sabe aún cuál será su nuevo destino. En el caso de que Florentino Pérez lo llamara, lo más normal es que decidiera regresar al Santiago Bernabéu para una tercera etapa en el banquillo del Madrid e intentar arreglar el estropicio de Alonso.

Klopp también está bien visto en el vestuario y darían lo que fueran para que relevara al tolosarra, aunque Zidane seguiría siendo el favorito. Aun así, si el francés dijera que no a la posibilidad de volver al Madrid, la opción del alemán también sería favorable para el equipo, siempre y cuando Alonso desapareciera de su vista, teniendo en cuenta que ha perdido a gran parte del vestuario.

El francés tendría más apoyos que Jürgen Klopp para volver al club blanco

Por lo tanto, los próximos partidos serán claves para decidir el futuro de Alonso en el banquillo del Madrid y, en el caso de que se produjera su destitución, quién sería finalmente su relevo. Klopp podría ser el elegido por parte de Florentino Pérez y el club, pero la plantilla preferiría volver a contar con Zidane para que recondujera la situación.