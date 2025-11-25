Klopp pide una limpieza total en el Real Madrid para sustituir a Xabi Alonso

Jürgen Klopp sería el escogido por parte de Florentino Pérez para relevar a Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid. El tolosarra pende de un hilo, teniendo en cuenta que está siendo muy criticado y cuestionado por su trabajo hasta ahora como entrenador del conjunto blanco, por lo que el alemán sería el deseado por el presidente para dar un cambio de rumbo al equipo.

Y ahí, el máximo mandatario blanco ya conocería por el entorno del ex entrenador sus peticiones para dar el sí definitivo al Madrid: habría pedido una limpieza total para aceptar el cargo. Klopp quiere tres fichajes y cuatro salidas, y aunque sabe que esto no podría ocurrir hasta el próximo verano, de cara a la siguiente temporada, quiere promesas de que se vaya a cumplir.

El alemán ya lleva tiempo retirado de los banquillos y, en un principio, dijo que no iba a volver, pero luego, cuestionado sobre la posibilidad de entrenar al Madrid algún día, no cerró la puerta a esa opción. Por eso, Florentino cree que, en el caso de destituir a Alonso, Klopp podría decir que sí, siempre y cuando se cumpliesen sus duras exigencias para poder volver a entrenar a algún equipo.

La realidad es que la continuidad del tolosarra está cada vez más en duda, tanto por el pobre juego del conjunto blanco tras ya varios meses en el banquillo del Madrid, así como haber perdido gran parte del vestuario, ya que varios estarían a favor de una posible destitución de Alonso, hartos de las decisiones que toma desde la banda y, sobre todo, de su actitud prepotente.

Por lo tanto, Florentino ya sabe que Klopp solo sustituiría al vasco si se realizase una limpieza total en el Madrid de cara a la próxima temporada, algo que el presidente aceptaría, siempre y cuando no se pidan locuras. Pero por lo que quiere el alemán, que son tres fichajes y cuatro salidas, desde la dirección deportiva lo ven totalmente acorde al plan.