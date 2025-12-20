Zidane, venga o no al Real Madrid, recomienda a Florentino Pérez que fiche a la perla de Francia

Zinedine Zidane esté más cerca o más lejos de volver al banquillo del Real Madrid, sigue influyendo en las grandes decisiones deportivas del club. En un contexto de máxima inestabilidad, el técnico francés ha trasladado a Florentino Pérez una recomendación muy concreta: fichar a Mamadou Sangaré, centrocampista del Lens y una de las grandes joyas emergentes del fútbol francés.

La situación de Xabi Alonso continúa siendo límite. El técnico tolosarra ha salvado dos auténticos “match balls” de forma agónica: primero en Mendizorroza ante el Alavés y después en el campo del Talavera en Copa del Rey. Dos resultados que le han permitido seguir, pero su continuidad pende de un hilo. En el club se siguen valorando alternativas. Klopp ya ha descartado al Madrid y la opción Zidane, como interino, es muy poco probable. El francés apunta claramente a esperar al Mundial de 2026, momento en el que Didier Deschamps dejará la selección y él quiere tomar las riendas de Francia.

Mamadou Sangaré, el nombre propio

A pesar de no regresar de inmediato, Zidane sí ha querido dejar una hoja de ruta clara. El nombre que ha puesto sobre la mesa es el de Mamadou Sangaré, mediocentro del Lens, internacional en categorías inferiores con Francia y con un perfil que enamora en Valdebebas. Sangaré destaca por su potencia física, despliegue, capacidad de robo y criterio con balón. No es solo músculo: sabe jugar a uno y dos toques y romper líneas con conducciones.

Su situación contractual facilita la operación. Sangaré tiene contrato hasta 2027, pero el Lens estaría dispuesto a negociar por una cifra cercana a los 15 millones de euros, una oportunidad de mercado que el Madrid valora muy seriamente.

El socio ideal de Tchouaméni

En el Real Madrid lo ven como el complemento perfecto de Aurélien Tchouaméni. Mientras el ex del Mónaco ofrece orden y lectura posicional, Sangaré aportaría energía, agresividad y llegada desde segunda línea. Juntos formarían un doble pivote físico, joven y dominante, algo que el equipo ha echado en falta desde la salida de Toni Kroos.

Zidane lo tiene claro: el futuro del Madrid pasa por rejuvenecer el centro del campo con talento francés. Venga o no al Bernabéu, su mensaje a Florentino ha sido directo. Y Sangaré ya está marcado en rojo.