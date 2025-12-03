Zidane quiere cambiar a Vinicius si vuelve al Real Madrid

Zinedine Zidane está sonando otra vez con fuerza para volver al Real Madrid. La continuidad de Xabi Alonso en el banquillo del conjunto blanco no está asegurada, teniendo en cuenta la crisis de resultados que vive el equipo y el hecho de que gran parte del vestuario quiera su destitución. Por eso, el francés podría tener su tercera etapa en el club si acaba relevando en el cargo al tolosarra.

Y ahí, el entrenador pondría como uno de sus objetivos principales poder cambiar a Vinicius. No hacerlo por otro, es decir, venderlo y fichar a otro futbolista, sino que cree que podría hacer que el brasileño volviera a su mejor versión, esa que estuvo a punto de ganar el Balón de Oro, y olvidar todos los problemas y las polémicas en las que ha sido envuelto en los últimos meses.

Zidane quiere recuperar la mejor versión de Vinicius si vuelve al banquillo del Madrid

Zidane confía mucho en el potencial de Vinicius y cree que bajo sus órdenes podría volver a demostrar su calidad en el terreno de juego, algo que no ha podido hacer, ni con Carlo Ancelotti en el final de su etapa en el banquillo del Madrid ni ahora con Xabi Alonso dirigiendo al equipo. El brasileño está teniendo un rendimiento muy irregular y eso le está perjudicando en exceso.

Por eso, el francés, si acaba cogiendo las riendas del equipo en el caso de que el actual técnico sea destituido de su cargo, quiere darle un vuelco a la situación de Vinicius y volver a darle galones. Sabe que Kylian Mbappé es la estrella principal del Madrid a día de hoy y, además, es su compatriota, por lo que seguirá siendo el número uno, pero el brasileño también necesitará cariño.

El francés está sonando para sustituir a Xabi Alonso en el conjunto blanco

Por lo tanto, la salida de Alonso podría ser, además, una noticia aún más positiva para Vinicius si Zidane cumple su promesa de intentar que el extremo pueda volver a su mejor versión y convertirse, de nuevo, en uno de los mejores jugadores del mundo.