95 millones para dejar KO a Florentino Pérez en la negociación en Liverpool

El Real Madrid ya se encuentra planificando la próxima temporada y tiene el objetivo de reforzar varias posiciones que, tras los primeros meses del curso, se han visto muy débiles. Por eso, Florentino Pérez habría puesto el objetivo en una estrella de LaLiga, pero se ha quedado KO al saber que un grande de Europa, como es el Liverpool, se podría haber adelantado a los blancos en este fichaje.

El futbolista en cuestión es Nico Williams, extremo del Athletic Club. A pesar de que el navarro renovó con el club de su vida el pasado verano, aparcando de manera definitiva los rumores que lo situaban en el Spotify Camp Nou tras dos veranos intensos, la realidad es que el jugador aún podría marcharse de San Mamés y podría acabar recalando en la Premier League y, concretamente, en Anfield.

El Liverpool quiere robarle al Madrid el fichaje de Nico Williams

El Liverpool está viviendo una situación muy complicada y, de la misma manera que el pasado verano, quiere arreglarlo a golpe de talonario. Por eso, los ingleses estarían dispuestos a poner encima de la mesa 95 millones de euros para hacerse con el fichaje de Nico Williams. Precisamente, esta sería la cláusula de rescisión del jugador después de que renovara con los bilbaínos.

Esto sería un varapalo considerable para el Madrid, ya que tenía al delantero en su lista de posibles objetivos en el caso de que Vinicius se marchara el próximo verano. Los blancos veían a Nico Williams el futbolista ideal para reemplazar al brasileño en la banda, pero la irrupción del Liverpool podría haberlo cambiado todo. Aun así, la decisión acabaría estando en manos del extremo una vez más.

Los ingleses están dispuestos a pagar 95 millones de euros por él

A partir de ahí, también será decisión del delantero elegir su destino mientras los equipos interesados en él estén dispuestos a pagar la cláusula de rescisión. Sin embargo, Nico estaría dispuesto a abandonar el Athletic para marcharse a Inglaterra, ya que la Premier League es una competición que le llama mucho desde hace años y, ahí, podría explotar definitivamente su fútbol.