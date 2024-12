Zidane ya trabaja para el Real Madrid en la sombra con 2 despidos traumáticos que ejecutará el 30 de junio

A Carlo Ancelotti se le está acabando el tiempo y a Florentino Pérez, la paciencia. El equipo está sumido en una profunda crisis futbolística en esta primera parte de la temporada, una situación que podría costarle muy caro a futuro y, en el caso del técnico italiano, su cargo como entrenador. El presidente del Real Madrid tiene decidido rescindir el contrato del técnico nacido en Reggiolo si la situación no mejora rápidamente y la plantilla comienza a mostrar signos de recuperación.

Mientras tanto, Zinedine Zidane ya empieza a planificar el futuro del conjunto blanco. Es que el francés es el principal candidato a ocupar el banquillo del Real Madrid si Florentino Pérez decide destituir a Ancelotti. No sería la primera vez que Zizou tome las riendas del equipo en medio de una crisis, ya que tiene experiencia en situaciones similares. De hecho, ya estaría analizando el estado de la plantilla y trabaja en planes que incluyen la salida de dos jugadores clave al término de la temporada: Luka Modric y Lucas Vázquez.

Zidane y su deseo de volver

El entrenador no dirige desde el verano de 2021, a pesar de haber recibido importantes ofertas de clubes como el PSG, el Manchester United y equipos de la liga saudí. Su gran objetivo era suceder a Didier Deschamps en la Selección de Francia, pero la federación decidió renovar el contrato del técnico campeón del mundo en Rusia 2018. Ahora, Zidane tiene ganas de regresar al banquillo, y hacerlo en el Real Madrid sería el escenario ideal.

Sin embargo, el regreso de Zidane depende por completo de lo que ocurra con Ancelotti. Aunque el italiano está en una situación delicada, confía en su experiencia y en el talento de su plantilla para afrontar la etapa más exigente de la temporada.

Dos posibles bajas con Zidane

Si Zizou vuelve al banquillo merengue, Modric y Vázquez no entrarían en sus planes. En el caso del lateral derecho, el francés considera que su nivel no es suficiente para continuar en el equipo. Por su parte, aunque Modric sigue aportando experiencia, el técnico francés cree que ya no cuenta con la velocidad y dinamismo que exige para su mediocampo.

El primer refuerzo de esta nueva etapa sería Kylian Mbappé. Zidane planea construir un equipo en torno al delantero para maximizar su impacto. Sin embargo, esto plantea un desafío: encontrar la manera de mantener contentos a otros pilares del equipo, como Vinícius Junior y Jude Bellingham.

Aunque por ahora todo es especulación, la realidad es que Florentino Pérez no dudará en tomar decisiones drásticas si los resultados no mejoran. Ancelotti está contra las cuerdas, y Zidane parece estar listo para asumir el reto.