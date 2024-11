El Sporting sigue en racha con uno de los entrenadores de moda de la categoría

Rubén Albés llegó al Sporting de Gijón con un objetivo claro: llevar al equipo de vuelta a la Primera División. Sin embargo, el inicio de temporada no fue el esperado para el técnico gallego, ya que el Sporting no lograba encadenar buenos resultados y se encontraba en la parte media-baja de la tabla.

A pesar de un inicio titubeante, Albés mantuvo su filosofía de juego y su confianza en el proyecto, algo que, con el paso de las jornadas, ha comenzado a dar frutos. Hoy, el Sporting se encuentra en una racha positiva que ha devuelto la ilusión a la afición asturiana y ha reafirmado el compromiso del equipo.

Llegó al club con la intención de devolverlo a la élite del fútbol

Rubén Albés, conocido por su enfoque meticuloso y su habilidad para sacar el máximo de sus jugadores, no tardó en implementar un estilo de juego basado en la posesión y en la presión alta. Aunque este planteamiento es exigente, especialmente para un equipo de Segunda División, Albés se mostró decidido a no desviarse de su propuesta. Con un plantel que al principio parecía no adaptarse a sus ideas, el entrenador comenzó a realizar ajustes tácticos y cambios en el once inicial, probando distintas alineaciones hasta dar con una fórmula efectiva.

Rubén Albés quiere hacer historia en el Sporting. Foto: Twitter Oficial Sporting

Uno de los factores clave en la racha de victorias del Sporting ha sido la recuperación de la confianza dentro del vestuario. Albés ha demostrado ser un excelente motivador, y su capacidad para conectar con los jugadores ha resultado fundamental para cambiar la dinámica del equipo. Tras un inicio de temporada irregular, las victorias comenzaron a llegar gracias a una mayor solidez defensiva y a una mejor coordinación en el ataque, claro ejemplo de ello es la victoria 2-0 frente al Cádiz de este fin de semana, que afianza al equipo en posiciones de playoff.

El vestuario confía en el método del mister

La racha de victorias que vive el Sporting bajo el mando de Albés ha reavivado las esperanzas de los aficionados gijoneses, quienes ven en el técnico gallego al líder que puede llevarlos de regreso a la élite del fútbol español. Con una Segunda División tan disputada, cada punto es vital, y Albés ha logrado que el equipo sienta esa importancia en cada partido.

El Molinón quiere más este año. Foto: Web Oficial Sporting

Si el Sporting mantiene este nivel, las posibilidades de alcanzar el ascenso son reales, y Rubén Albés podría pasar a la historia como el entrenador que devolvió al club a Primera División tras varios años en una Segunda División que la afición del Molinón quiere dejar atrás.