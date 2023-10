La sanción a la que se enfrentaría Nacho Fernández por la entrada a Portu: se perdería El Clásico

El Real Madrid venció, pero no terminó de la mejor manera su encuentro correspondiente a la octava jornada de LaLiga disputada en Motilivi. A pesar de su triunfo por 0-3 y con el objetivo de asaltar el liderato, los blancos concluyeron el partido con un futbolista menos después de una desafortunada entrada. Nacho Fernández protagonizó una acción impropia del central. En el minuto 93, el futbolista entró con una fuerza excesiva sobre Portu a la altura del tobillo, que lo dejó tendido en el suelo durante varios minutos hasta que fue retirado en camilla y, posteriormente, en una ambulancia para llevarlo a un hospital de la ciudad catalana.

¡La entrada de Nacho sobre Portu que le costó la EXPULSIÓN! 😱#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/oJilglcckK — DAZN España (@DAZN_ES) September 30, 2023

Al principio, el colegiado le mostró la amarilla, pero, tras revisarlo en el VAR, el árbitro corrigió su decisión principal y el defensor madridista vio la tarjeta roja. El juez del choque, Pulido Santana, reflejó lo siguiente en el acta: "En el minuto 90 (6) José Ignacio Fernández Iglesias fue expulsado por el siguiente motivo: por realizar una entrada a un contrario con el pie en forma de plancha impactando en su pierna con uso de fuerza excesiva en la disputa del balón. Dicho rival necesitó asistencia médica en el terreno de juego y no pudo continuar jugando por lesión, siendo retirado en camilla". Ahora, el jugador se enfrenta a una sanción que puede llegar hasta los tres partidos de suspensión. De esta forma, Carlo Ancelotti no podría contar con él para los duelos ante Osasuna, Sevilla y El Clásico frente al Barcelona en Montjuic del próximo 28 de octubre, tal y como adelantó el diario AS.

‼️🏥 LA IMAGEN DE PORTU EN AMBULANCIA



👉🏽 Trasladado al hospital, tenía muy afectado el tobillo y la cadera



✋🏽Hay que hacerle pruebas



📽️ vía @javiherraez pic.twitter.com/0ljGkweuJS — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 30, 2023

La cantidad de partidos va a depender de si, finalmente, hay lesión grave o no del jugador del Girona. De ser así, según el baremo por el que se rige el Comité de Competición, Nacho Fernández podría enfrentarse a una sanción aún más dura y que iría de cuatro a 12 encuentros. En definitiva, la situación para el Real Madrid se pone muy fea en el eje central de la defensa, con Eder Militao y David Alaba, lesionados. Un problema más que deberá solventar el técnico italiano de cara a los próximos compromisos, a la espera del estado de Rüdiger, aún entre algodones.