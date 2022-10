Al-Khelaïfi prepara su regreso desde la Juventus, Mbappé encantado

Adrien Rabiot dejó el PSG gratis en el verano de 2019 tras un año entero sin jugar como castigo por sus intentos de abandonar el club en contra de la voluntad de Al-Khelaïfi y, el por entonces director deportivo, Leonardo. Tras ello, el centrocampista francés decidió emprender una nueva etapa en la Juventus de Turín con quien firmó un contrato hasta junio de 2023, un acuerdo que está apunto de finalizar, ya que, a pesar de que la intención del equipo italiano es renovarle, la del jugador no, como se pudo ver este verano.

Y es que, durante todo el mes de agosto Adrien Rabiot estuvo relacionado con el Manchester United y por momento varios medios de comunicación ingleses daban por cerrado el acuerdo entre todas las partes, pero finalmente, el fichaje de Casemiro hizo que el ex del PSG decidiese quedar un año más en el Juventus Stadium a la espera de lo que sucediese esta temporada. Un curso que ha empezado con buen pie, anotando dos goles en seis partidos y donde su rol dentro del equipo de Allegri es el de titular indiscutible.

A pesar de ellos, los medios de comunicación franceses aseguran que Al-Khelaïfi y Luis Campos estarían pensando en el regreso del canterano del PSG para el próximo verano con la intención de reforzar un centro del campo que este verano ya ha sido renovado con las llegadas de Fabián Ruíz, Carlos Soler, Renato Sanches y Vitinha, pero que quiere completar con la vuelta a París del jugador de la Juventus.

De momento Adrien Rabiot no se ha pronunciado al respecto sobre estos rumores, pero sería interesante saber cuál es su opinión acerca de un posible regreso a un club que le tuvo un año en la grada sin jugar por intentar fichar por otro equipo. Sea como fuere, la Juventus de Turín no está teniendo suerte este año con los centrocampistas, fichó a Pogba y se lesionó por tres meses, Locatellí, de momento, no acepta la oferta de renovación y ahora podría perder al francés.

Una Juventus que no está pasando por su mejor momento, ayer tenía una gran oportunidad de dar un golpe sobre la mesa y confirmar las buenas sensaciones que los de Allegri tenían tras las dos victorias consecutivas ante el Bolonia y el Maccabi Haifa, pero volvieron a perder 2-0 ante el AC. Milan demostrando que los bianconeros ahora mismo no están para pelear por la Seria A. Veremos qué ocurre con el ex del PSG.