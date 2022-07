Alexis Sánchez elige: se va con el 'otro' Luis Suárez y Neymar le reta

Alexis Sánchez está muy cerca de firmar un nuevo cambio de aires en su carrera deportiva. El chileno, a sus 33 años de edad, comienza a ver cómo su veteranía le pasa factura y por eso en su actual club, el Inter de Milán, va a tener serias dificultades esta próxima temporada para poder contar con minutos sobre el terreno de juego. Su técnico Simone Inzaghi así se lo ha comunicado y por eso desde el entorno del futbolista ya están buscando una salida que, según parece, va a producirse dentro de las próximas horas.

Tal y como informa en Italia Il Corriere dello Sport es el Olympìque de Marsella el que, sabiendo de la complicada situación del futbolista en el Inter, se ha puesto en contacto con él para tratar de hacerse con sus servicios de cara al curso que viene. Se trata de una petición expresa del entrenador Igor Tudor, que cree firmemente que el atacante chileno todavía tiene fútbol y goles en sus piernas y que puede ser un fenomenal complemento para el ataque del conjunto francés. De esta forma, el OM podría conformar una delantera que imprimirá mucho respeto a los rivales en la Ligue1 y también en las competiciones europeas porque este fichaje se sumaría al de Luis Suárez procedente del Granada y al de Milik, que llegó desde el Nápoles.

Alexis Sánchez se ha quedado sin un sitio en el ataque del Inter de Milán ya que por delante de él, en el orden de prioridades para Inzaghi, están otros jugadores como Lukaku, Lautaro Martínez, Joaquín Correa o incluso Edin Dzeko, al que al conjunto italiano tampoco le importaría dar salida. Ahora, el chileno ni siquiera está formando parte activa de la pretemporada que el Inter está llevando a cabo, algo que hace pensar todavía más en que su salida al Olympique de Marsella está muy próxima a producirse.

No se ha hablado de cifras de este posible traspaso, ya que al ex jugador del Barça entre otros todavía le resta un año más de contrato con la escuadra italiana, pero lo que es seguro es que el Inter no va a poner muchos impedimentos para quitarse de encima una de las fichas altas de la plantilla.