Barça y Madrid dudan con La Joya, Allegri lo ve fuera ¿a la Premier?

La pregunta, seguramente, más pertinente para el FC Barcelona, el Real Madrid, el Manchester United, Inter de Milan o el Liverpool no es si ficharían a Paulo Dybala gratis el próximo verano, ya que, sin saber las cifras de su salario, a bote pronto, todos dirían que sí. Más bien las dudas, como seguramente le pasa a Massimiliano Allegri y la Juventus de Turín, es si La Joya puede ser un crack mundial de forma mantenida o solo eso, una figura de categoría.

Ha sido el mismo Allegri el que ha hablado del argentino recientemente, concretamente tras el triunfo ante la Salernitana (2-0) de ayer, donde el sudamericano y, como no, Dusan Vlahovic, dieron tres puntos balsámicos a los bianconeri tras la eliminación de Champions. El tanto del 10 de la Vecchia Signora pone el foco en su figura, sin renovación, con un pie fuera de Turín y con varios equipos tras su pista. “No sé si será jugador de la Juventus o no, eso es cosa del club. A menudo hablamos con el club, no solo Paulo, cuyo contrato se está agotando, sino también Bernardeschi, De Sciglio, Perin y Cuadrado”, dijo el míster tras el choque. Sus palabras restan importancia a un asunto que debería ser de estado entre los juventinos.

¿O se tiene la percepción en Turín de que Dybala es un jugador fantástico pero con límites, los de la regularidad, esos que separan a un futbolista extraordinario, casi único, de los grandes jugadores de la élite? Lo cierto es que tampoco el Barça y el Madrid se han sumado a la puja de forma alocada, más bien miran otros horizontes, como respondiendo a la pregunta. Posiblemente los tiros con el argentino vayan encaminados hacia Old Trafford o Anfield, tal vez San Siro, pero nada hay seguro aún.

Dicho de otra forma, sí, todo puede pasar, desde que Dybala renueve con la Juve a que se vaya a la liga inglesa o la española, ya que categoría, como decimos, tiene de sobra, pero los ritmos de la Juve, que duda si hacerlo líder del proyecto, se han trasladado a los gigantes del continente, que no han dado un paso al frente al respecto. Veremos en qué acaba la cosa ya que el protagonista en cuestión, el jugador, mira abiertamente fuera de su club.