Dybala, vuelco radical: 'no' al Inter, Mourinho le promete el '10'

Paulo Dybala se encuentra sin equipo a las puertas de que se abra el mercado de fichajes de verano. El argentino es uno de los jugadores más solicitados y con mejor cartel después de que se despidiera de la Juventus tras siete temporadas jugando en la ‘Veccia Signora’ y ahora se abre un futuro con nuevas oportunidades ante él. Eso sí, parece que no se va a ir muy lejos ni se va a marchar de Italia, porque al interés ya conocido del Inter de Milán se ha sumado a última hora de manera sorprendente la Roma de José Mourinho.

Y este interés del conjunto romano se ha personificado además en la figura de un mito de este club como es Francesco Totti. El eterno capitán de la Roma se deshizo en elogios hacia Paulo Dybala e incluso llegó a apuntar que no tendría problemas en que vistiera su camiseta con el ‘10’ a la espalda. Palabras mayores que vienen de una voz más que autorizada, que apuntó también que intentaría convencer personalmente al argentino de que terminara mudándose finalmente a la capital italiana.

Sin embargo, por el momento el propio Dybala no quiere mojarse y deja las puertas abiertas a todo aquel que se interese por él. Recientemente en una entrevista con Sky Sport el crack dijo que no sabía aún qué es lo que iba a pasar con su futuro: “Todavía no sé lo que haré, elegiré lo mejor para mí”, se limitó a decir el astro sudamericano. Además, le preguntaron por las palabras de elogio que había recibido públicamente por parte de Totti: “Es un ídolo para todos, sus palabras de cariño son preciosas y yo las llevo con gusto, pero ahora estoy tranquilo”.

Todo esto inquieta al Inter de Milán, el equipo que parecía haber tomado la delantera en estas negociaciones por hacerse con los servicios de Dybala de cara a la temporada que viene. El jugador ha mantenido conversaciones con el club neroazzurro pero ahora la Roma de Mourinho, que este miércoles se juega el título de la Conference League ante el Feyenoord, se ha metido entre medias.