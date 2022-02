El crack de Luis Enrique tienta a Florentino, por Isco y Ceballos

Una de las grandes amenazas del FC Barcelona en el día de hoy es un posible fichaje del Real Madrid para la temporada que viene. Juega en el equipo italiano rival de los de Xavi en la Europa League, el Nápoles, pero según fuentes cercanas al jugador, el futbolista querría abandonar su actual equipo y lanzarse a concretar un viejo sueño que en su día se quedó a un paso de cumplir por la negativa precisamente de los napolitanos a dejarlo ir.

Efectivamente estamos hablando de Fabián Ruiz y su paso al frente esta temporada como uno de los grandes centrocampistas de la Serie A, estado de forma que además puede devolverle, muy seguramente, a una nueva convocatoria de Luis Enrique con España, de la que se había caído en las últimas citas de La Roja. Así, puede decirse que el ex del Betis apunta a sustituto de Dani Ceballos y más remotamente Isco Alarcón no solo en la Selección sino también del Real Madrid.

¿Y por qué decimos esto? Básicamente porque su nivel en el Calcio al menos debería darle una opción con Luis Enrique, mientras que en Italia aseguran que el futbolista y el mismo club quiere volver a intentar la posibilidad del club blanco. “El Real Madrid sigue a Fabián Ruiz de cara al mercado de fichajes de verano. Carlo Ancelotti lo ama. Las negociaciones para la ampliación de contrato con el Napoli están en paradas y el centrocampista español podría marcharse. La primera opción de Fabián es la vuelta a LaLiga", ha dicho Nicolò Schira en sus redes sociales.

Y en cierta forma no es descabellado pensar que Ancelotti solicite a Fabián, que fue también su petición en su etapa en el equipo italiano, más aún teniendo en cuenta que Isco se irá al final de temporada y con Dani Ceballos, pese a los halagos, no cuenta con él. Fede Valverde, por su parte, no le vale como organizador, mientras que Eduardo Camavinga ha salido totalmente de sus planes, ya que últimamente ni juega esos minutos de la basura a los que está acostumbrado. Por todo, es plausible que Fabián sea un objetivo.