El Milán ata al rival de Guardiola y amigo de Mourinho, Lukaku tiembla

La estrella sueca, Ibrahimovic quiere seguir dando que hablar en el mundo del fútbol. A pesar de sus 40 años y tras una operación de rodilla que le mantendrá un largo periodo de baja, el Milán quiere ofrecerle un nuevo contrato según ‘Sky Sport Italia’. Está previsto un encuentro en los próximos días entre ambas para terminar de cerrar la operación, aunque todo indica que la escuadra milanista no dejará escapar a un referente tanto en el campo como en el vestuario para ellos.



El espigado delantero terminaba contrato el pasado 30 de junio, lo cual le convertía en agente libre. Sin embargo, el Milán no va a esperar más a que se alargue esa condición del jugador y quiere atarle cuanto antes para defender el título logrado esta temporada en la Serie A y jugar la Champions. Todo en cuanto esté recuperado de una operación de la que actualmente se encuentra en rehabilitación y bajo la atenta mirada del equipo médico de los de Stefano Pioli.



Sigue ligado al fútbol, de este modo, un genio cuyo carácter ha dejado episodios imborrables a lo largo de su carrera. En 2016, Zlatan no dudó en comparar a dos de los grandes técnicos que le habían entrenado y que eran referentes en ese momento. Calificó de cobarde a Guardiola y de no saber manejar personalidades fuertes mientras coincidieron en el Barcelona, mientras que trató de estrella a Mourinho dados los éxitos que lograron juntos en el Inter y que había logrado previamente en el Oporto. Todo dentro de su libro publicado hace años ‘I am Zlatan’, donde no deja títere con cabeza y habla abiertamente de sus experiencias en el fútbol.



En cuanto a lo que le espera a ‘Ibra’ si finalmente continúa ligado al Milán, estará el morbo por verle de nuevo enfrentado a Lukaku como delantero del máximo rival. El belga ha regresado al Inter procedente del Chelsea y no olvida aquel agresivo cara a cara que tuvieron en el último derbi de Milán. Dos tipos de carácter fuerte pero también de cualidades notables que harán las delicias del público este año en el Calcio italiano.