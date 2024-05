El Xabi Alonso italiano tumba a Zidane, no irá al Barça y devolverá la gloria a uno de los 5 grandes

El desgaste sufrido por la Juventus de Turín y más personalmente el vivido bajo el mando de Massimilliano Allegri ha sido intenso, duro, y para las dos partes, de modo que, con el título copero y la clasificación para la Champions League bajo el brazo, la Vecchia Signora toma un nuevo rumbo y aunque José Mourinho y Zidane hallan sido nombres que han sonado para ser los sustitutos del entrenador de la Juve, el Xabi Alonso de Italia parece el elegido.

Es verdad que se ha tomado un respiro para tomar la decisión y responder a la Juventus de Turín, pero informaciones cercanas a Thiago Motta aseguran que aceptará. El mismo Fabrizio Romano ponía tilde al más que probable acuerdo, asegurando que desde Turín se le da plena confianza a su mandato, haciéndole un contrato por tres temporadas y plenos poderes, que lo llevarían a ser el míster juventino al menos hasta 2027.

⚪️⚫️🆕 Juventus contract proposal to Thiago Motta to become their new head coach for next season is three year deal, valid until June 2027.



Thiago Motta did an excellent job as Bologna manager qualifying to UCL… and he will inform the club about his final decision soon. pic.twitter.com/BBzngnfPVk