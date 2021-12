José Mourinho se lleva un fichaje que el Barça ha descartado

Georginio Wijnaldum ha quedado completamente descartado en el Barça, y no llegará este verano, después de los rumores que protagonizó. Ronald Koeman pidió su fichaje al poco de ponerse al mando del club, y Josep María Bartomeu estuvo muy cerca de concederle su deseo. Pero lo impidió el acuerdo que tenían con el Liverpool de Jürgen Klopp, y que alcanzaron tras el traspaso de Philippe Coutinho. En él, se comprometían a no llevarse a ningún crack más hasta 2021. De lo contrario, deberían de pagar una compensación extra de 100 millones de euros.

Un trato que vence este verano, al igual que el contrato del futbolista, por lo que ya no haría falta negociar con los ‘reds’. Pero, desde que llegó Joan Laporta, se ha mostrado muy reticente a la hora de ir a por la contratación del internacional holandés, por varios motivos de peso. El primero es porque no le ve necesario, teniendo en cuenta que ya ha entrado en la treintena, y que este curso no ha estado a su mejor nivel, como el resto de sus compañeros.

Y segundo, porque prefiere apostar por los jóvenes talentos de La Masía. Por ejemplo, Ilaix Moriba, que ha sido una de las grandes irrupciones en este 2021, y ha demostrado tener un gran potencial. O también, un Nico González que aún no ha hecho su debut con el primer equipo, pero en el que hay muchas expectativas depositadas, viendo sus actuaciones en el filial. En otras palabras, el ex de Feyenoord Rotterdam, PSV Eindhoven y Newcastle United está descartado por completo.

Más si cabe, viendo que el futuro de Koeman está lejos del Camp Nou, y será despedido a lo largo de la próxima semana. A Wijnaldum no le ha quedado de otra que comenzar a estudiar alternativas para su futuro, pues la posibilidad de seguir en Anfield está completamente descartada. Hace tiempo que tomó la decisión de irse, y de probar suerte en otro conjunto, pues cree que allí ya ha ganado todos los títulos posibles, tras alzar la Premier League y la Champions League.

Y su refugio puede ser con José Mourinho, que se lo ha pedido a la AS Roma.