La Juventus quiere juntar al 'nuevo Haaland' con Vlahovic, 20 millones

El futbol noruego no para de sacar nuevas y jóvenes promesas al mercado, si hace unos años fue Martin Odegaard quien deslumbraba al mundo en el Strømsgodset I. F. y fue fichado con tan solo 15 años por el Real Madrid, años más tarde ha sido Erling Haaland quien destacó en el Molde noruego para después fichar por el RB. Salzburgo donde explotó, el resto de su carrera deportiva lo conocemos todos, y ahora una nueva perla noruega apunta a heredar el trono del delantero del Manchester City en el futuro, así lo asegura el Daily Star.

Según este medio inglés, Andreas Schjelderup, delantero noruego de 18 años y apodado por los propios medios daneses, ya que éste milita en el Nordsjaelland de la liga de Dinamarca, como el ‘nuevo Erling Haaland’, está llamado a ser una de los grandes futbolistas de futuro de Noruega.

Andreas Schjelderup ha deslumbrado a los grandes clubes europeos con sus cinco goles en diez partidos con el Nordsjaelland y son varios los equipos que ya tienen apuntado el nombre del atacante en su agenda. Según apunta el Daily Star, Liverpool, Arsenal, Juventus de Turín y Sevilla han marcado en rojo el nombre del delantero noruego para intentar hacerse con él en el siguiente mercado de fichajes, una operación que no será nada sencilla teniendo en cuenta que este mismo verano, el conjunto de Julen Lopetegui ya realizó una oferta de 3.5 millones de dólares que el club danés rechazó.

Es más, el Nordsjaelland ha valorado a su delantero en 17.5 millones de dólares y su intención es no bajar de esa cifra, si no aumentarla si la progresión de Andreas Schjelderup continua tal y como ellos esperan. Así pues, a la Juventus de Turín le han salido tres rivales en la búsqueda de un delantero centro que urge. Los de Allegri no consigue salir del túnel en el que se han metido, actualmente se encuentran fuera de Europa, habiendo ganado solo uno de los últimos cinco partidos y sumado 10 de 21 puntos posibles.

El equipo bianconero se encuentra en horas bajas, Dusan Vlahovic no ha comenzado la temporada como se esperaba, en el mes de agosto anotó cuatro tantos en cuatro partidos, pero su casillero en el mes de septiembre se ha quedado a 0 y por eso la Juventus de Turín no ha ganado ningún partido en el mes de septiembre. El conjunto de Allegri lo necesita, pero el serbio no puede hacer todo el trabajo él solo y por eso el equipo italiano se ha fijado para reforzar su delantera en Andreas Schjelderup. Veremos cual es la proyección de esta joven promesa de 18 años y si acaba jugando o no en la Seria A.