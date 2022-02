La Juventus quiere más, Milan e Inter ceden, Allegri adelanta a todos

Jornada intensa la que se ha vivido este fin de semana en la Serie A, a la espera de que juegue el Nápoles que de vencer se pondría como colíder junto al Milan, el equipo que más se ha beneficiado de los resultados que se han producido este fin de semana en la liga italiana ha sido la Juventus de Turín y quizás el equipo que más ha sido perjudicado han sido los de Simone Inzaghi que además ven como no encuentran solución al problema de Lautaro Martínez.

Por su parte el Milan fue el primero de los cuatro de arriba que jugó este fin de semana y no pudo pasar del empate en casa (1-1) ante el Udinese. Los de Stefano Pioli están empezando a echar en falta a Zlatan Ibrahimovic que lleva ya apartado de los terrenos de juegos por lesión cinco encuentros.

El equipo que más malas noticias está teniendo últimamente de los cuatro primeros es el Inter de Milan, no ha sido un buen mes de febrero para los de Simone Inzaghi que solamente han ganado un partido de los 6 que han disputado (3 derrotas, 2 empates y 1 única victoria), esta jornada no pudieron pasar del empate a 0 ante el penúltimo de la clasificación de la Serie A el Genoa y además el técnico italiano ha tomado este fin de semana la decisión de sentar, aunque no es la primera vez que lo hace, a Lautaro Martínez.

El delantero argentino no está pasando por su mejor momento desde que es jugador del Inter de Milan, no marca desde el 16 de enero y los rumores sobre su futuro no paran de salir a la luz, el último equipo interesado en su situación ha sido el Atlético de Madrid. Lautaro Martínez está viendo como su compañero de equipo Alexis Sánchez que el año pasado tuvo un papel muy secundario este año está ganando cada día más terreno en el once titular. De mantenerse las buenas actuaciones del chileno quizás pueda convertirse en costumbre ver al goleador del Inter de Milán más veces en el banquillo al inicio de un partido. No está siendo un buen año para el delantero.

A la espera de saber lo que pase con el Nápoles, que de ganar igualaría a puntos al actual líder de la Serie A el Milan con 57 puntos, el Inter es segundo con 55, pero un partido menos, y la Juventus de Turín cuarta con 50, a 7 puntos de la primera posición, pero comenzó la jornada a 10 de distancia, sin duda alguna la gran beneficiada del fin de semana. Los de Allegri no ceden, lo quieren todo y lucharán hasta el final.