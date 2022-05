Los sustitutos de Morata en la Juventus, entre ellos un ex de LaLiga

Con el Arsenal muy interesado en hacerse con los servicios de Álvaro Morata y la Juventus sin ninguna intención de pagar los 35 millones de euros que tiene como opción de compra al Atlético de Madrid, tal y como hemos contado en Don Balón, el conjunto italiano ya está buscando sustituto para el ariete madrileño.

En la Juventus son varias las opciones que manejan para suplir a Morata. Una de ellas es un viejo conocido de la afición española, el colombiano Luis Muriel. El ex del Sevilla FC fichó por el Atalanta el verano de 2019, dejando algo más de 21 millones de euros en las arcas del conjunto andaluz. Desde entonces, el 'cafetero' ha disputado 128 partidos con el Atalanta, marcando 59 goles y dando 22 asistencias. A sus 31 años de edad y con contrato hasta 2023, su fichaje debería ser una opción económica para la 'Vecchia Signora', aunque en Italia aseguran que la Atalanta no lo dejará salir por menos de 20 millones de euros, una cifra que no alcanzará la Juve.

Otro de los jugadores en la órbita del conjunto turinés es Marko Arnautovic. El serbio llegó al Bolonia el verano pasado tras su periplo por China. Esta temporada ha participado en 34 encuentros, anotando 15 goles y dando una asistencia. A sus 33 años de edad, el ex del Inter de Milán y West Ham sería otra incorporación muy económica para la Juve, ya que el Bolonia solo pagó tres millones de euros por su fichaje.

La tercera opción que maneja Massimiliano Allegri y su cuerpo técnico es la de Arkadiusz Milik. El delantero polaco es propiedad del Olympique de Marsella, aunque allí no ha rendido como se esperaba, por lo que su salida no es descartable si llega una buena oferta. El ex del Napoli ha participado en 37 partidos este curso, marcando 20 goles y dando dos asistencias. Con 28 años de edad, Milik es la opción que más recorrido tendría en el equipo a largo plazo.

Además de estos tres nombres, y según Tuttosport, los 'bianconeri' también contemplan el nombre de Giacomo Raspadori como sustituto de Morata. El delantero del Sassuolo ha marcado 10 goles esta temporada en 38 partidos, atrayendo el interés de varios grandes de la Serie A como el Inter de Milán o el Napoli. Esta es una de las opciones que más gustan en Turín, aunque el precio y el interés de otros equipos lo convierten en el fichaje más complicado.