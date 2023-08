Manchester United e Inter se pegan por un fichaje de 35 millones: Erik Ten Hag y Harry Maguire dudan

Benjamin Pavard es el último jugador en provocar una pequeña batalla entre tres de los grandes de Europa. Manchester United e Inter quieren ficharlo, pero el Bayern de Múnich no lo dejará salir por menos de 35 millones de euros.

Thomas Tuchel no ha despejado las dudas que existen sobre el campeón del mundo: “No me ha comunicado que realmente quiera irse. Hasta ahora, no ha habido ninguna oferta. Es nuestro jugador y recibe todo el apoyo. Hasta que eso cambie, contamos totalmente con él”. El técnico alemán ha conseguido hacerse con su objetivo principal en el mercado de fichajes, Harry Kane, pero su coste, más de 100 millones de euros, provoca que el balance en las cuentas del Bayern sea negativo este verano. Ha gastado 47 millones más de los que ha ingresado. Una cifra cercana a los 35 ‘kilos’ que el cuadro bávaro está pidiendo a Manchester United e Inter para hacerse con los servicios de su futbolista.

Pavard era el objetivo principal del equipo de Erik Ten Hag para reforzar la defensa. Desde hace varios meses, el nombre del jugador ha sonado con fuerza en las oficinas de Old Trafford, pero el gasto que han hecho los ‘red devils’ en Onana, Mount y Hojlund ha provocado que incorporar defensas pase a ser algo secundario. Las negociaciones entre West Ham y Manchester United para el traspaso de Harry Maguire provocaron que se reactivase el interés, pero según han informado varios medios ingleses en los últimos días, esas negociaciones están cerradas, y salvo giro inesperado en los próximos días, no se espera que el ex del Leicester City deje el equipo. Lo que ha provocado que los movimientos que habían iniciado los dirigentes ingleses con el Bayern no puedan concretarse.

La oferta del Inter

El club italiano ha sido el último en sumarse a la puja por Benjamin Pavard, pero según informa ‘Bild’, es el primero en poner una cifra exacta en la mesa de negociación. El medio alemán dice que la oferta del Inter es de 20 millones de euros fijos más cinco en variables. Una cantidad que no ha convencido a un Bayern que pide 35 ‘kilos’ para dejarle salir.