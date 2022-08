Mbappé le debe una a Allegri: acuerdo de 30 millones por su descarte

Paul Pogba se convertía este verano en uno de los fichajes estrella de la Juventus. Tras la marcha de Dybala, la afición ‘bianconera’ estaba necesitaba de ídolos y el regreso del galo a Turín volvía a llenar de ilusiones a la hinchada italiana, pero no les duró mucho la alegría, ya que, poco después de comenzar la pretemporada, el centrocampista francés se lesionó de gravedad en su rodilla izquierda y se estima que puede estar de baja mínimo 2 meses, por lo que quizás se pierda incluso el Mundial de Qatar. El ex del Manchester United está meditando si operarse o no, lo cual supondría su ausencia segura de la cita de noviembre.

Con Paul Pogba descartado para casi todo el primer tramo de la temporada, la Juventus se ha puesto manos a la obra para buscar un sustituto y parece que lo ha encontrado, es más, según informa el periodista italiano Nicolo Schira, ‘La Vecchia Signora’ estaría muy cerca de cerrar el traspaso del jugador. Tal y como informan desde Italia, el conjunto de Allegri habría llegado a un acuerdo personal con el futbolista del PSG, Leandro Paredes para las próximas 4 temporadas con un sueldo de 5 millones de euros netos al año.

La Juventus de Turín quiere hacerse con uno de los descartes que Luis Campos y Al-Khelaïfi han acordado teniendo en cuenta a Mbappé. El conjunto parisino quiere vender al argentino este verano, ya ha fichado para el centro del campo a Vitinha y Renato Sánches y se espera que en las próximas horas, o días, aterrice en París Fabián Ruíz. Con todas estas llegadas, Leandro Paredes tendrá muy difícil hacerse un hueco en el once de Christophe Galtier, en un centro del campo donde son fijos Verratti y Vitinha.

No hay que olvidar que estamos en año de mundial, y la pérdida de minutos en el PSG podría costarle también la titularidad en el once de Lionel Scaloni, por eso, Leandro Paredes está buscando una salida de París y parece que el destino que ha elegido es la Juventus de Turín. Ahora solo falta que el equipo italiano realice una oferta formal por el centrocampista que se estima que puede estar cerca de los 30 millones de euros, ya que, este es su valor de mercado según transfermarkt. Además, los de Allegri están pendientes de cerrar la incorporación de Memphis Depay.