Thomas Tuchel pierde un referente y José Mourinho gana un 'red devil'

La posible campaña en blanco del Chelsea tras el éxito de la temporada pasada (veremos si son capaces de ganar al Liverpool en la final de la FA Cup que se disputará el próximo 14 de mayo en el estadio de Wembley) y la salida de Roman Abramóvich del club, unida a la de ciertos jugadores, como Antonio Rüdiger, que culminan contrato o se van a marchar, puede marcar un antes y un después en el club inglés, quizá hasta una pequeña revolución para Thomas Tuchel de cara a la campaña 22/23; un asunto similar al que vivirá Erik ten Hag en el Manchester United.

Por eso desde Italia ya se encuentra hueco a dos ilustres integrantes de la Premier League y de sendos equipos que dejarán sus respectivas plantillas al término de la presente temporada. De un lado, afirma 90 min que Lazio, Juventus de Turín y AC Milan se están peleando por hacerse con Jorginho, pivote defensivo junto a N’Golo Kanté en Stamford Bridge. El italiano-brasileño, nacido hace 30 años en Imbituba, se irá previsiblemente de Londres en junio (acaba contrato en 2023) y estos tres históricos de la Serie A ya están pujando por sus servicios.

Por su parte José Mourinho y la AS Roma, inmersos en pleno proceso de lucha por meterse en puesto europeos para la temporada que viene desde la liga italiana, quieren a Nemanja Matic, del United, en sus filas la temporada que viene. Recordemos que The Special One tuvo en su etapa en el United en gran estima al centrocampista nacido hace 33 años en Sabac, Serbia, y cree que aún puede realizar un importante servicio en suelo capitalino, como adelanta Tutto Mercato.

De modo que dos integrantes asiduos de dos de los equipos más poderosos de la Premier League ya miran abiertamente al Scudetto como salida honrosa a su futuro, siendo, en el caso del jugador del Chelsea, Maurizio Sarri (que ya le tuvo a sus órdenes en el equipo londinense), Massimiliano Allegri y Stefano Pioli los partidarios de ficharlo; mientras que Mou insistirá a la cúpula del Olímpico de Roma para fortalecer sus filas con Matic, del United.