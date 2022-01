Vlahovic provoca un terremoto en los banquillos del Chelsea y Barça

El fichaje de Dusan Vlahovic por la Juventus de Turín, además de reforzar el ataque de un equipo necesitado de gol desde la marcha de Cristiano Ronaldo al Manchester United, puede provocar que los últimos días del mercado de fichajes sean muy intensos y desenfrenados, sobre todo para el Atlético de Madrid, FC. Barcelona y Chelsea.

La llegada del serbio a la Vecchia Signora supone un overbooking en la delantera del conjunto de Allegri. Alguien tiene que dejar un sitio en el vestuario y Álvaro Morata es pretendido por Xavi Hernández desde que el de Terrasa se hiciese cargo del equipo el pasado mes de octubre y sería un refuerzo de lujo para acabar con la escasez de gol que padece el conjunto blaugrana. Luuk De Jong y Martin Braithwaite son los dos únicos ‘9’ puros de la plantilla y su rendimiento hasta la fecha no ha sido el deseado.

Para que esta negociación llegue a buen puerto, el FC. Barcelona necesita un favor del Atlético de Madrid. Recordemos que el internacional español sigue siendo jugador rojiblanco y que Enrique Cerezo y Simeone no ven con buenos ojos reforzar a un rival directo en su lucha por los puestos champions. El representante de Morata ya se encuentra en Madrid negociando con el Barça a la espera de poder cerrar el acuerdo, algo que parece haberse puesto muy difícil en las últimas horas y el últmo hombre en sonar para la delantera de Joan Laporta ha sido el de Aubameyang. De no poder cerrar el fichaje del ex del Real Madrid, el conjunto blaugrana se lanzaría con todo por el gabonés.

Además de necesitar un favor del Atlético de Madrid, el FC. Barcelona necesito otra ayuda más para poder fichar a Álvaro Morata. Para que él pueda entrar Dembélé tiene que salir y rebajar el límite de masa salarial. El extremo no cuenta para Xavi y el Chelsea parece el equipo más interesado en contratar al francés. Thomas Tuchel le conoce de primera mano de su etapa en el Borussia Dortmund.

Recapitulando, el fichaje de Vlahovic por la Juventus de Turín, aparte de dejar huérfana la delantera de la Fiorentina que tendrá que buscar un refuerzo de garantías para seguir en la lucha por los puestos europeos, provoca que Morata tenga luz verde para abandonar Italia, algo que solo podrá hacer si Dembélé encuentra equipo, seguramente en el Chelsea, en solo 72 horas.