El central, adiós a Xavi: Allegri le da otra oportunidad a Eric García

Como si de un videojuego se tratase, Eric García acaba de ganar una vida extra en el FC. Barcelona. A pesar de que Gerard Piqué a día de hoy no vive un buen momento dentro del conjunto azulgrana e incluso se llegó a pensar en su despido debido a la necesidad del club de hacer caja, su alta ficha y que Xavi Hernández no cuenta con él (o eso se habla en el entorno cercano del Camp Nou), lo cierto es que actualmente el zaguero sigue en el club y, si no acaba saliendo, es evidente que será uno de los centrales titulares en el once titular del de Terrasa.

Junto a él, Xavi Hernández tiene a día de hoy hasta 3 posibles candidatos para acompañar a Piqué como pareja de centrales: Araújo, Eric García y Christensen, ya que, Lenglet se marchará cedido al Tottenham y se le sigue buscando salida a Umtiti. El uruguayo, a priori, parte como favorito, pero el danés, recientemente presentado, procedente del Chelsea, dará muchos dolores de cabeza al técnico catalán que tendrá que hacer malabares para que ninguno de sus zagueros baje el ritmo y sean siempre competitivos.

Eric García, salvo sorpresa, es quizás el cuarto central de la plantilla y quien, en principio, será el menos utilizado por Xavi Hernández, por rendimiento y jerarquía. El entrenador blaugrana sigue confiando en él, o eso dice al menos en las ruedas de prensa, pero el club, Joan Laporta, no tiene del todo claro que el ex jugador del Manchester City sea apto para defender la camiseta azulgrana, por eso ya ha fichado a Andreas Christensen y está buscando el fichaje de otro central, para el cuál suenan principalmente dos nombres: Koulibaly y Jules Koundé.

El fichaje del central del Sevilla puede ir para largo teniendo en cuenta que el FC. Barcelona aún tiene que activar su segunda palanca económica para poder contar con 200 millones de euros que le permitan fichar en este mercado de fichajes. Es su principal objetivo, aunque en la recámara estaba Koulibaly. El defensa del Nápoles también se encuentra en la lista de Joan Laporta y en la de otros muchos equipos del fútbol europeo, como la Juventus.

Según publica La Gazzetta dello Sport, el equipo Allegri estaría muy interesado en el central francés de 31 que termina contrato en 2023 y sabe que este verano tiene una gran oportunidad para hacerse con uno de los centrales más fuertes de toda la Serie A, ya que, de no ser así, saldría gratis el año que viene y ya han mantenido una reunión esta semana entre los clubes para cerrar el traspaso cuanto antes.

De ser así, La Vecchia Signiora estaría dando una vida extra, una nueva oportunidad a Eric García, ya que, con la llegada del internacional senegalés su participación en el once de Xavi Hernández se vería muy afectada. Veremos qué sucede con el ex del Manchester City si acaba llegando Koundé, pero lo cierto es que el fijo de Luis Enrique en las convocatorias de la selección española, acaba de salvar su primer match ball en su futuro como futbolista azulgrana.