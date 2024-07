Apenas jugó, ganó la Copa América con Argentina, pero su hermano se mostró indignado

Argentina se reivindicó como el absoluto bicampeón de la Copa América tras vencer por la mínima diferencia a la Colombia de James Rodríguez. Sin embargo, ni las lágrimas de Lionel Messi dejaron escapar el momento incómodo que vivieron los fanáticos gauchos a las afueras del Hard Rock Stadium. Esto, luego de que se desatara el caos alrededor de la gente que no tenía entrada para ingresar al recinto deportivo.

Los organizadores no fueron ajenos a las peligrosas circunstancias que se presentaron a poco de que se desarrolle el encuentro, tanto que aplazaron el inicio. Entre los afectados que vivieron en carne propia lo ocurrido, la familia del delantero argentino Alejandro Garnacho no dudó en utilizar sus redes sociales para quejarse. Además, otros futbolistas como Marcos Acuña y Alexis Mac Allister se vieron envuelto en la crítica situación.

Furia e indignación

Precisamente, el hermano de Alejandro Garnacho fue uno de los tantos hinchas que no podían ingresar al Hard Rock Stadium. De ese modo, utilizó su red ‘X’ para transmitir su indignación: "Que vergüenza la Conmebol, las familias sin poder entrar a la cancha, increíble". Asimismo, apuntó que se encontraba con la familia de Marcos Acuña. "Estamos con la familia de Acuña, afuera, alejándonos de las peleas, de verdad es una verdadera vergüenza", resaltó.

Mac Allister también

La situación se desbordó, hasta tal extremo de que Alexis Mac Allister salga a socorrer a su madre, quien tampoco podía hacer su ingreso. Para TyC Sports, la madre del mencionado volante del Liverpool dijo que "tuvo que salir Alexis para hacernos entrar porque estaba preocupado y no podíamos seguir". Además, sostuvo que "Si los jugadores están pretendiendo resolver esto es imposible que un partido se juegue''.

Bielsa lo anticipó

Marcelo Bielsa es conocido por decir las cosas sin pelos en la lengua, y en la conferencia de prensa post Uruguay-Colombia, no fue la excepción. El ‘loco’ apuntó a la organización de la Copa América con detalles que hasta el día de hoy acaparan la atención. "Cuando Estados Unidos sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el 'Fifagate' con el FBI, pero era por sus intereses. Acá no pasó nada. Esto fue una fiesta extraordinaria, estadios llenos, no hay de lo qué quejarse’’, acotó.