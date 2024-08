Chilavert no tiene piedad y destroza al nuevo técnico argentino de la Selección de Paraguay

En la previa de la presentación del argentino Gustavo Alfaro como nuevo entrenador de la Selección de Paraguay, el legendario ex arquero José Luis Félix Chilavert se mostró en desacuerdo con su llegada y lo desautorizó inmediatamente.

"No es el técnico que Paraguay que necesita, no conoce, empezamos mal, es un error más de la dirigencia paraguaya. No sabe ni conoce al futbolista paraguayo. Creo que lo traen solo porque le empató a Brasil", disparó el ex campeón del mundo con Vélez Sarsfield de Argentina.

Paraguay viene penando en los últimos años y no puede encontrar un DT que los ordene, pese a contar con buenos jugadores, algunos de ellos siendo protagonistas incluso en grandes ligas, como la Premier de Inglaterra.

Y las críticas no solo apuntaron contra Alfaro, que viene de dirigir a la Selección de Costa Rica en la Copa América de Estados Unidos. "Dejaron nuestras categorías menores en manos del argentino Aldo Duscher, el preparador físico de él en la Sub-20 es el hijo de Paolorosso, el coordinador, y la Sub-17 la va a manejar Mariano Uglessich", enumeró en diálogo con Radio Ñandutí, previo a asegurar que no son los indicados.

Con el objetivo claro y de cara a los desafíos que vendrán, la #Albirroja ⚪🔴 presentó a Gustavo Alfaro como nuevo entrenador.



¡Para adelante, profe! ¡Que se vengan grandes éxitos con la Selección!



👉 https://t.co/zQZWFUd9Mh#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/QGGqJ20N5K — Selección Paraguaya (@Albirroja) August 16, 2024

“Ellos no son formadores. No conocen, no hablan guaraní y la mayoría de nuestros chicos viene del interior. Lo interesante es tener formados exitosos para que los chicos se sientan cómodos, que hablen guaraní también con fluidez y que se forma una familia. Ese error lo general los propios dirigentes”, agregó Chilavert.

La presentación de Gustavo Alfaro como seleccionador de Paraguay está prevista para este viernes 16 de agosto.

Los próximos partidos de Paraguay

Así las cosas, el debut de Alfaro al frente de Paraguay será el próximo viernes 6 de septiembre, ante Uruguay en Montevideo, en un partido correspondiente a las Eliminatorias de Conmebol que tienen a los guaraníes en una mala posición. El martes 10 recibirá a Brasil en Asunción.