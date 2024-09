De no creer: una leyenda del fútbol de Argentina le dijo ‘NO’ a Ferguson para jugar en Boca Juniors

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, reveló que rechazó un contrato multimillonario para irse a jugar al Manchester United, cuando era futbolista del Villarreal del España.

Fue en la previa del duelo por la semifinal de Champions League 2005-2006, instancia en la cual el Submarino Amarillo alcanzó gracias al excelente nivel del ‘10’ argentino.

Riquelme estaba concentrado en un hotel, en la previa del duelo ante el Arsenal de Arsene Wegner y Thierry Henry. “Nosotros jugamos la semifinal con el Arsenal en Inglaterra y estaba él en el hotel. Habló con el presidente del Villarreal y estaba Daniel (Bolotnicoff), que es mi representante. Estaba ahí (Alex Ferguson) porque había ido a comprarme”, contó en diálogo con el programa de YouTube “El Loco y el Cuerdo”.

#Riquelme



“Ferguson me quiso llevar al Manchester United cuando estaba en Villarreal. La postura del presidente fue que vendían todo menos a Riquelme y yo respeté eso y me quedé en Villarreal.



Si no me quedaba aquel día quizás no ganaba la Copa Libertadores de 2007".… pic.twitter.com/znfEes6nwt — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 13, 2024

En ese sentido, señaló que Fernado Roig, presidente Villarreal, se plantó ante Ferguson y dijo: “Está en venta la ciudad deportiva, El Madrigal (estadio)... está en venta todo, menos Riquelme”.

El espaldarazo a Román

El oriundo de Don Torcuato agradeció las palabras de Roig y le pidió a su representante que despida a Ferguson. Es que la Champions League era la prioridad para el conjunto español y Riquelme quería evitar cualquier tipo de distracción de cara a ese duelo trascendental para la historia del club.

Ahí le digo a mi representante: 'Decile a Ferguson que estos cinco minutos no me los voy a olvidar nunca más en mi vida, pero que si el presidente no quiere venderme, yo me quedo en Villarreal'. Así que lo saludé y me fui a tomar un mate", relató el presidente de Boca.

La vuelta a Boca

Aunque el Villarreal perdió aquella semifinal ante los Gunners y Riquelme quedó marcado por el penal atajado por el alemán Jens Lehmann, el futbolista reflexionó que, si hubiera aceptado la oferta del Manchester United, no habría podido regresar a Boca en 2007, el año en que el equipo ganó la Copa Libertadores.

“Después nos tocó ir a jugar la Copa Audi con Boca en Alemania y fue él a la conferencia de prensa. Dijo que había sido verdad que quiso comprarme y que cada vez que van a comprar un jugador del Manchester United, quieren que contesten como yo”, recordó Román.