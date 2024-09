De reemplazar a Messi en el Barça a quedar libre del Aleti: un club brasileño se lo roba al Sevilla

El Corinthians de Brasil tiene todo acordado para sumar a la estrella neerlandesa Memphis Depay. El jugador de 30 años que viene de quedar libre del Atlético de Madrid y tras no llegar a un acuerdo con el Sevilla de España decidió probar suerte en el fútbol de Sudamérica.

Según informó Fabrizio Romano, la representación de Depay llegó a un principio de acuerdo con el Timao. “Acuerdo verbal ahora, ya que los documentos aún se están redactando y verificado con su equipo. El contrato será válido hasta 2026”, agregó.

De esta forma, el conjunto paulista estará sumando a un jugador de jerarquía que viene de jugar la Eurocopa 2024. Además, cuenta con una gran experiencia ya que vistió las camisetas del Manchester United, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Olympique de Lyon.

🚨🇧🇷 Corinthians and Memphis Depay have reached an agreement in principle.



Verbal agreement now as documents are still being drafted, checked with his camp.



Key steps to follow ahead of deal being signed for Memphis.



It’d be valid until 2026, as @geglobo reports. pic.twitter.com/4OPLhqT7tu