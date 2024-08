Dolor en el fútbol sudamericano: murió Juan Izquierdo, el jugador de Nacional de Uruguay

El jugador de Nacional de Uruguay, Juan Izquierdo, murió esta madrugada luego de no sobreponerse a la arritmia cardíaca que sufrió durante el encuentro por octavos de final de Copa Libertadores en El Bolso y Sao Paulo de Brasil.

La noticia la informó el propio club Nacional a través de sus redes sociales: “Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Football comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo.Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados. Todo Nacional está de luto por su pérdida irreparable”, se destaca en posteo la institución charrúa en redes.

Por su parte, Sao Paulo de Brasil también emitió un sentido mensaje para acompañar a la familia de Izquierdo y al club Nacional en este duro momento. “Vivimos días de oración, unidad y esperanza, y hoy estamos en profunda tristeza con la noticia del fallecimiento de Juan Izquierdo, deportista del Nacional. Nuestro más sentido pésame a familiares, amigos, compañeros de trabajo, hinchas de Nacional y todo el pueblo uruguayo en este momento de dolor. Un día triste para el fútbol. Descansa en paz, Juan”.

Vivemos dias de orações, união e esperança, e hoje estamos em profunda tristeza com a notícia do falecimento de Juan Izquierdo, atleta do @Nacional.



