El emotivo saludo de Messi para su amigo Lucho Suárez, tras su retiro de la Selección de Uruguay

Luis Suárez anunció que su historia en la Selección de Uruguay llegará su fin este viernes ante Paraguay, en el duelo correspondiente a la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

En medio del revuelo que generó la noticia, su amigo y compañero en el Inter Miami, Lionel Messi, le dedicó unas sentidas palabras al máximo goleador histórico de La Celeste. “Sos único, Luis Suárez, adentro y afuera de la cancha. Te quiero mucho”, expresó el astro argentino a través de una historia de Instagram.

El adiós de Suárez

Lucho Suárez realizó una conferencia de prensa este lunes para confirmar que dejará la Selección que actualmente dirige Marcelo Bielsa. “Quiero que sepan que en día viernes y me cuesta decirlo, será mi último partido con la selección de mi país. Es algo que lo venía pensando, lo venía analizando, es el momento indicado. Lo voy a jugar con la misma ilusión que jugué el primero en 2007”.

😞 “𝐒𝐞𝐫𝐚́ 𝐦𝐢 𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧”



Luis Suárez confirmó en conferencia que se retira de 𝐿𝑎 𝐶𝑒𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒.



En ese sentido, “Lucho” consideró que “di todo lo que podía por la Selección, el máximo” y remarcó: “No tengo nada para reprocharme. Quiero agradecer a cada hincha uruguayo que me alentó en los últimos días. Eso refleja lo que representé para mi país. Estoy con la tranquilidad de que me retiro de la selección porque yo quiero dar un paso al costado. Tengo 37 años, el próximo Mundial está lejos. Me reconforta que no me hayan retirado las lesiones o que ya no me llamaran”.