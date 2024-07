El paraguayo que dejó su marca en Benfica y que con 41 años rompió un nuevo récord en Sudamericana

La Copa América llegó a su fin, pero hay más competencias en el continente sudamericano con sensaciones de buen fútbol. En esta ocasión, la fase previa de la Copa Sudamericana empezó con el pie derecho con algunos enfrentamientos, de los cuales el de Libertad de Paraguay ante la Universidad Católica de Ecuador fue el más atractivo. Sumado a eso, la vigencia de uno de los jugadores de mayor edad de Sudamérica: Óscar Tacuara Cardozo.

Resulta que el ex Benfica no tiene pensado retirarse del fútbol profesional tras convertir con Libertad por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. El experimentado delantero fue uno de los anotadores en el 2-0 de su equipo sobre la Universidad Católica. De ese modo, se sumó la una lista selecta de futbolistas que también ostentas no solo goles, sino que con más de 40 años marcaron un antes y un después.

Cardozo para el mundo

Como en Europa, en la MLS y Arabia Saudita, futbolistas de la talla de Luka Modric (38), Lionel Messi (37) y Cristiano Ronaldo (39), no pasa por su cabeza un retiro cercano. Esa vigencia y ganas de seguir jugando también ocurre en Sudamérica; en este caso, Tacuara Cardozo decidió volver a ganarse los reflectores. Y es que en su último partido con Libertad, que además ganó 2-0 a la Universidad Católica, anotó, para así ingresar a la lista con Diego Scotti, Pepe Sand y Richard Pellejero, futbolistas que anotaron pasado los 41 años.

Su paso por Benfica

Óscar Cardozo conformó uno de los mejores equipos de Benfica cuando llegó en la temporada 2009-10, junto a Pablo Aimar, Ángel Di María, Javier Saviola, David Luiz, por mencionar a algunos. Con el cuadro andaluz, el guaraní consiguió múltiples Copas de la Liga, así como la misma Liga. Es más, en Benfica dejó su huella con 172 goles en 293 partidos, una cifra es recordada por el hincha del conjunto portugués.

No piensa en el retiro

Con el Club Libertad, Tacuara ya tiene en su favor 292 partidos, uno menos que en Benfica. Además, sus 120 goles hablan por sí mismos, así como sus 35 asistencias. En su momento, el ex Olympiacos fue consultado sobre su edad y lo que le depara el fútbol, a lo que contestó que ‘’hay Tacuara para rato’’. Un mensaje esperanzador y que sigue intacto con el paso de los años, pues para el atacante paraguayo su edad sigue siendo un número.