El "Thiago Alcántara" de la Lazio, sin lugar, se vuelve a Brasil para jugar la Copa Libertadores

A principios de esta semana, São Paulo estuvo a punto de cerrar el fichaje del centrocampista Marcos Antonio procedente de Lazio . Según informción de Raisa Simplicio, el Tricolor lo adquiriría en calidad de préstamo con opción de compra, valorada en 5 millones de euros



De esta manera, São Paulo podría soplarselo a Flamengo, otro interesado en el jugador, proponiendo un préstamo con una tarifa de 400 mil euros y una opción de compra de 4 millones de euros, más incentivos. Por su parte, Lazio busca vender al jugador brasileño, quien tiene contrato hasta junio 2027, por 6 millones de euros.



Además de suplir la ausencia de Alisson, São Paulo está buscando refuerzos mientras compite en tres competiciones y sueña con los títulos del Brasileirão, Copa do Brasil y la Copa Libertadores.



Maurizio Sarri lo llevó en el 2022 para afrontar la Europa League, sin embargo su participación no fue la esperada: apenas disputó 19 partidos con el equipo romano y por eso le buscan una salida para que sume minutos o bien sea transferido si se ejecutara la opción de compra.

Marcos Antonio llegará para ocupar el lugar de Alisson, quien se someterá a una operación y no regresará a São Paulo hasta 2025. Actualmente, los mediocampistas Luiz Gustavo y Bobadilla son las opciones en esa posición.

Con 24 años y oriundo de Bahía, Marcos Antonio comenzó su carrera en las categorías inferiores del Atlético-PR, pero dio el salto profesional en Estoril, Portugal. También jugó en el Shakhtar Donetsk de Ucrania y la temporada pasada (2023/2024) estuvo cedido en el PAOK de Grecia.



El centrocampista cuenta con cuatro títulos de Liga ucraniana, todos ganados con el Shakhtar, y representó a Brasil en las categorías sub 17, sub 20 y sub 23



En Brasil, Marcos Antonio tuvo un breve paso por Atlético Paranaense.