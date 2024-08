Escándalo en Boca por un video y la revelación de un mimado de Riquelme; pide irse a Europa

Son horas complicadas para el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme. El equipo de Diego Martínez viene de quedar eliminado en la Copa Sudamericana ante el Cruzeiro por penales y las críticas de la prensa no cesan. Para colmo, apareció un video en donde el volante Cristian Medina le revela al delantero Miguel Merentiel que su deseo es irse del Xeneize.

En las imágenes que difundió el periodista Martín Arévalo, el futbolista le manifiesta a su compañero de equipo: “Si no me voy ahora, no me voy más. Voy a tener que firmar un contrato de por vida”.

Tras la viralización de este video, el jugador que vistió la camiseta de la Selección argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024 habló con los dirigentes de Boca, Raúl Cascini y Marcelo Delgado, en la previa del encuentro ante Estudiantes.

“Si no me voy ahora no me voy más. Tengo que firmar un contrato de por vida”.

De Medina a Merentiel en la práctica.

El video es oficial de Boca.

El volante tuvo ofertas de Inter Miami, Botafogo, Nottingham Forest, y ahora Fenerbahçe y Fiorentina. pic.twitter.com/oubqy45AQU — Martin Arevalo (@arevalo_martin) August 26, 2024

Según informó Arévalo, no se guardó nada y dijo: “Medina les dijo, literal: ‘Les pido que me entiendan, ustedes fueron jugadores y saben lo que significa un pase a Europa. Está en juego mi futuro y el de mi familia. Les pido que negocien. Yo ya jugué más de 150 partidos con la camiseta de Boca, quiero irme”.

Después de esta charla, los integrantes del Consejo de Fútbol se comprometieron con el futbolista a encontrar una solución para su situación pero será Riquelme, quien defina el final de esta historia. El presidente de Boca lo había declarado intransferible.

“Les pido me entiendan. Ustedes fueron jugadores y saben lo que significa un pase a Europa. Está en juego mi futuro y el de mi familia. Me quiero ir”.

De Medina para Cascini y Delgado.

La respuesta fue que “intransferible, pero dada tu postura lo vamos a hablar con Riquelme”. pic.twitter.com/WDwsydLyVK — Martin Arevalo (@arevalo_martin) August 26, 2024

Lo quieren en Europa

A las oficinas de Boca llegaron dos ofrecimientos concretos por Cristian Medina. Uno de ellos es del Fenerbahçe de Turquía que puso sobre la mesa 11 millones de dólares a cambio del 80% del pase del jugador.

La segunda, en tanto, es la de Fiorentina de Italia, que ofreció 14 millones de euros por la totalidad de la ficha. Ambas fueron rechazadas por el Xeneize que está dispuesto a liberar al joven de 22 años a cambio de 20 millones de dólares.