Iker Muniain sueña con vestir la camiseta de River en Argentina y espera el llamado de Gallardo

El histórico futbolista del Athletic Bilbao, Iker Muniain, no se resigna y sigue luchando para cumplir su sueño: jugar en River Plate de Argentina. El mediocampista ofensivo de 31 años no era prioridad para Martín Demichelis pero tras su destitución la historia podría tener un giro de 180 grados.

Es que el flamante DT, Marcelo Gallardo, considera que le falta un futbolista creativo a su equipo y el español cumple con las condiciones que busca el Muñeco.

En este contexto, el agente de Muniain, Omar Rodríguez, sigue trabajando con la directiva del Millonario para llegar a un acuerdo que conforme a todas las partes.

En diálogo con Bola Vip, el representante destacó que “Iker sigue rechazando ofertas muy importantes porque mantiene la ilusión de jugar en River”.

Además, reveló que “la primera vez que me senté con Iker para ver qué planes tenía me dijo: ‘Quiero jugar en River’. Y todavía mantiene esa idea. Tiene 31 años, físicamente está bárbaro y quiere cumplir su sueño. No le importa lo económico ni alejarse de su familia por un tiempo. Sólo quiere ponerse la camiseta de River y ganar la Libertadores”.

Más allá de las ganas del jugador y el interés de Gallardo, hay una traba que le impide a River cerrar su llegada. Es que en Argentina, los planteles sólo tienen seis cupos de extranjeros.

Actualmente La Banda cuenta con Paulo Díaz (Chile), Adam Bareiro (Paraguay), Nicolás Fonseca (Uruguay), Miguel Ángel Borja (Colombia), Agustín Sant'Anna (Uruguay) y Sebastián Boselli (Uruguay); por lo que uno de ellos debería ser transferido para dejarlo el lugar al español.

Esto asoma como algo difícil ya que los seis fueron inscriptos en la lista de buena fe de la Copa Libertadores.

El tiempo, además, tampoco juega a favor del español: el mercado de pases finaliza el 31 de agosto.