Le dijo que no a Perú y sí a Colombia; juega con Thiago Silva y Marcelo: es la sensación del 'Flu'

Kevin Serna hizo gran parte de su carrera en el fútbol peruano hasta llegar al club Alianza Lima, equipo que le dio la posibilidad de mostrar su máxima explosividad y ese mismo modo que cuadros del exterior se fijen en él. Precisamente, fue Fluminense quien, fiel a su estilo, logró recular al cafetalero de 26 años que no dudó en aceptar ni bien le llegó la propuesta. Thiago Silva, Felipe Melo, Marcelo, son algunos de los nombres que el mismo Serna enfrentó cuando disputó la Copa Libertadores defendiendo los colores aliancistas, y ahora esos mismos comparten con el talentoso extremo que además se confesó.

En el medio peruano se armó una novela con respecto a qué país le gustaría representar Kevin Serna, si Perú o Colombia, ante una posible convocatoria en el mediano o largo plazo. El ex Sportivo Luqueño se nacionalizó peruano para no ocupar plaza de extranjero y debido a su buen nivel, los reflectores apuntaron hacia Serna, quien desde luego nació en Colombia y su más grande afán era representar a su combinado nacional. Sin embargo, hubo una incertidumbre tras no haber una confirmación sobre el país al que defendería, hasta que el atacante se animó.

Colombia es la única opción

Llegar a Fluminense le ha dado la posibilidad a Serna de mostrarse, confirmar que su talento está hecho para exhibirlo en los mejores equipos. Por esa razón, un excelente nivel lo puede llevar hasta una convocatoria nacional, exactamente con Colombia, nación a la que quiere representar. Y esto lo dejó claro tras una entrevista con el VBBAR Caracol, de Caracol Radio, para admitir que escoge ante todo la selección de Colombia, sobre todo por el nivel del equipo actual que dirige Néstor Lorenzo.

👉¿Selección Colombia o Selección Perú?



🇨🇴''Selección Colombia siempre, y más ahora viendo el nivel del equipo"



🗣️Kevin Serna, nuevo jugador de Fluminense, habló en #ElVbarCaracol y expresó su deseo por jugar con Colombia



Se acabó el sueño de Perú

La desinformación provoca pensar o hasta creer que Kevin Serna tiene chances de vestir la camiseta de la selección peruana, pero esto es más que una equivocación. El actual extremo del Fluminense necesitaba 5 años de residencia en Perú para ser llamado por el combinado bicolor, más allá de que se nacionalizó; es reglamento FIFA y al final no lo cumplió. A Serna le faltaba una temporada más en el país incaico, no obstante, decidió partir a Brasil y así acabar con cualquier opción de representar a otra nación que no la suya.

Rodeado de estrellas

Desde que el ex Alianza Lima arribó a Brasil vive un sueño, pasó de enfrentar a más de un crack a jugar al lado de ellos. Tales son los casos de Germán Cano, Felipe Melo, Ganso, Marcelo y recientemente Thiago Silva, la incorporación de la temporada de Fluminense. El prometedor colombiano no tiene aún goles con su nuevo club, pero ya sumó dos partidos, y en ambos demostró su técnica y atrevimiento para pasar rivales.