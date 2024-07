Papelón de Juan Román Riquelme, lluvia de críticas y un empate decoroso de Boca

Boca Juniors vive horas de notable convulsión luego de no poder utilizar los refuerzos en la serie de 16avos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle de Ecuador a raíz de un error administrativo al momento de habilitarlos ante la Conmebol.



El mandamás xeneize, Juan Román Riquelme intentó quitarle dramatismo: “Mandamos el mail 7:43 de la tarde y al final no era así... Era a las 7 de la tarde nuestra, 6 de la tarde de Asunción de Paraguay. Esa es la realidad”. Fiel a su estilo epistolar, Román aprovechó a tirarle un dardo a la Conmebol exigiendo al ente que regula el futbol en la región que "sea estricto" con todos los equipos como lo fue con Boca.



A este problema, se le sumó también la lesión de su estrella, el uruguayo Edinson Cavani que se bajó del avión horas antes de partir rumbo a Ecuador. El entrenador Diego Martínez ya sabía, de antemano, que tenía varias bajas por distintos motivos, como la convocatoria de los jugadores que viajaron a París para disputar los Juegos Olímpicos (Cristian Medina, Equi Fernández, Kevin Zenón y Leandro Brey)



Los dirigentes opositores al ídolo de Boca, ligados al presidente argentino Javier Milei, calificaron a Román de “una pésima gestión” y hablan de “un club sin rumbo”. Recordemos que el primer punto negativo en la gestión oficialista fue la no clasificación a la Copa Libertadores 2024, torneo que Boca no gana desde hace 17 años y que para los hinchas significa "una obsesión"







Rescató un empate en la altura



Con 18 bajas por distintos motivos y muchos juveniles, el conjunto azul y oro se plantó en la altura de Quito y le arrebató un empate 0 a 0 al equipo más fuerte de Ecuador actualmente, Independiente del Valle, y dejó la serie de 16avos de final de la Copa Sudamericana abierta para definirlo la semana que viene en "la Bombonera"











Los refuerzos perjudicados por el error

El veterano chileno Gary Medel, Tomás Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez, son los cuatro refuerzos que arribaron en este mercado y no fueron habilitados por el error administrativo. Boca espera contar con ellos para la reanudación de la Liga Argentina el próximo domingo cuando enfrente a Defensa y Justicia de visitante.