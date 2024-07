París 2024: Selecciones sudamericanas en busca del oro

Argentina y Paraguay buscarán coronarse en los Juegos Olímpicos y la cita máxima comienza el 24 de julio en el Stade Vélodrome de Marseille.

En Tokio 2020, Brasil se coronó con la gloria al vencer 2 - 1 a España con jugadores como Dani Alves, Richarlison, Antony, Douglas Luiz y Paulinho. Argentina buscará la gloria del podio que no consigue desde Pekín 2008 con Messi en cancha y el director técnico actual de la Sub 23, Javier Mascherano. Mientras que Paraguay busca colocarse en el cuello la de oro por primera vez en la historia, en su historia tiene la de plata, que data de Atenas 2004 donde la Albiceleste ganó con gol de Carlos Tevez. Estaremos pendientes si los comandados por el ex Barcelona se consagrán. De esta manera, sería la primera vez en la historia que un país logra dos campeonatos de América consecutivos, Copa del Mundo y Juegos Olimpicos.

Los convocados por el “Jefecito” disputaron un partido previo a su debut el 24 contra Marruecos en donde perdieron 1 a 0 contra la selección de Guinea quién también participa en los JJOO (grupo A con Francia, Estados Unidos y Nueva Zelanda).

#Paris2024 ¡Final del encuentro!



La Albiceleste cayó 1-0 ante Guinea en un amistoso de preparación para los Juegos Olímpicos

Compartirá grupo con el mencionado equipo del Mediterraneo, Ucrania e Irak por el grupo B. Los campeones del mundo Julián Álvarez, Nicolas Otamendi y Geronimo Rulli serán los mayores que acompañarán a juveniles como Thiago Almada, que también se coronó en Qatar, Claudio Echeverri de River; Medina, Fernandez y Zenón de Boca o el hijo de Diego Simeone, Giuliano que juega en el Atlético Madrid.

Por su parte, Paraguay, que empató con Ucrania 2 a 2 en su previa, tendrá su debut con Japón el mismo día. Estará presente en el D con los nipones, Malí e Israel, es el favorito para clasificar a los cuartos de final. La lista de convocados de Carlos Saguier, el experimentado director técnico que logró el subcampeonato en Atenas con la selección guaraní y dirigió en varios clubes mexicanos se enaltece con figuras como Balbuena del Dinamo de Moscú, Julio Enciso de Brighton Albion y Enso Gonzalez del Wolverhampton. A ellos se les suma jugadores con renombre internacional como Diego Gomez del Inter de Miami, Roberto Fernández del Botafogo y Diego Gonzalez de la Lazio.

Paridad en el último test.



En su último encuentro de preparación antes del inicio de los @juegosolimpicos, la #AlbirrojaSub23 ⚪️🔴 igualó 2-2 con Ucrania, encuentro que se disputó en la ciudad de Hagetmau, Francia.



🗞️ Detalles del encuentro: https://t.co/NYNbBm72ku… pic.twitter.com/78Il6o8UhG — Selección Paraguaya (@Albirroja) July 18, 2024

Los demás grupos estarán conformados por el C, España, Uzbekistán, Egipto y República Dominicana y el grupo A mencionado en el tercer párrafo.